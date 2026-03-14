Historia miłości Maciej Rybus i Lana Bajmatowa przez lata wzbudzała spore zainteresowanie kibiców. Polski piłkarz poznał swoją przyszłą żonę w 2017 roku, a uczucie między nimi pojawiło się błyskawicznie. Para nie czekała długo z kolejnymi krokami - zaledwie kilka miesięcy później zakochani zaręczyli się i zaczęli planować ślub. Pierwsza uroczystość odbyła się w marcu 2018 roku w Rosji, jednak w tym ważnym dniu parze młodej nie towarzyszyli bliscy Rybusa - z powodu problemów wizowych nie mogli uczestniczyć w ceremonii. Małżonkowie z tego też powodu rok później po raz kolejny wyprawili huczne przyjęcie, tym razem w Polsce.

W międzyczasie ich rodzina zaczęła się powiększać. W październiku 2018 roku na świecie pojawił się pierwszy syn pary, Robert. Kilka lat później, w styczniu 2021 roku Rybus i Bajmatowa powitali drugiego chłopca, Adriana. Przez długi czas wydawało się, że ich życie układa się idealnie, choć kariera piłkarza toczyła się głównie poza Polską.

Sytuacja mocno skomplikowała się po wybuchu wojny w Ukrainie. Rybus zdecydował się pozostać w Rosji, tłumacząc swoją decyzję przede wszystkim względami rodzinnymi. Ten krok miał jednak poważne konsekwencje sportowe - zawodnik zamknął sobie drogę do dalszych występów w reprezentacji Polski, co wywołało ogromną dyskusję wśród kibiców i komentatorów.

Niedawno rozwiodła się z Maciejem Rybusem. Teraz Lana Bajmatowa pokazała rodzinne fotki z synami

Wydawać by się mogło, że taka decyzja zostanie doceniona przez małżonkę Rybusa. Sielanka nie trwała jednak długo - pod koniec 2024 roku w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się pierwsze sygnały sugerujące, że w małżeństwie piłkarza nie dzieje się najlepiej. Internauci zauważyli, że Bajmatowa usunęła z Instagrama większość wspólnych zdjęć z mężem. W sieci szybko pojawiły się spekulacje o kryzysie w ich relacji.

Plotki okazały się prawdziwe. Pod koniec 2025 roku rosyjskie media poinformowały, że małżeństwo Rybusa i Bajmatowej zostało oficjalnie zakończone. Według doniesień to właśnie Rosjanka złożyła pozew o rozwód oraz wniosek o podział majątku.

Dziś była żona piłkarza skupia się przede wszystkim na życiu prywatnym i dzieciach. Rosjanka regularnie publikuje kolejne wpisy w mediach społecznościowych i powiększa liczbę swoich fanów w sieci. Ostatnio ponownie zwróciła na siebie uwagę internautów, publikując rodzinne fotografie z synami.

Zdjęcia zostały wykonane w Osetii Północnej i pokazują Bajmatową w towarzystwie Roberta oraz Adriana podczas wspólnego dnia. Do fotografii dołączyła krótki opis: "Pewnego pięknego dnia".

