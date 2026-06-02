24 maja Krakowianie podjęli decyzję o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta. Tym samym stało się jasne, że na przełomie sierpnia i września mieszkańcy stolicy Małopolski ruszą do urn, aby wybrać następcę 45-latka. Tuż po majowym referendum w mediach zaczęły pojawiać się nazwiska pierwszych kandydatów - gotowość do walki zgłosili m.in. Bartosz Bocheńczak, Marian Banaś i... była małżonka polityka PiS Łukasza Schreibera oraz gwiazda polskich freak fightów, Marianna Schreiber.

"Jestem JEDYNĄ kandydatką na Prezydenta Miasta Krakowa, za którą NIE stoi ŻADNA PARTIA POLITYCZNA, dlatego będę działać nie z pobudek politycznych, a ze społecznych i patriotycznych. Nie otrzymam złotówki wsparcia z żadnej partii, ani organizacji. Jestem kandydatką kompletnie niezależną. I tak pozostanie" - ogłosiła kilka dni temu za pośrednictwem mediów społecznościowych 33-latka.

Rafał Sonik prezydentem Krakowa? "Potrzebuję to głęboko przemyśleć"

Na początku czerwca w Krakowie głośno zrobiło się o tym, że o fotel prezydenta ubiegać ma się... Rafał Sonik. Biznesmen i legendarny rajdowiec o ewentualny start w wyborach zapytany został przez dziennikarzy portalu "WP SportoweFakty". Postawił on sprawę jasno.

"Poczekajmy, aż uspokoi się sytuacja po burzy referendalnej. (...) W październiku będę po raz trzeci tatą. Urodzi się trzeci syn. Rodzina to odpowiedzialność i priorytet dojrzałego ojca. W przyszłym tygodniu, może za dwa tygodnie podejmę konsultację, czy potrafiłbym uczciwie pogodzić rolę publiczną i ojcowsko-rodzinną. I czy byłoby to najbardziej pożyteczne dla Krakowa, bo "władza to służba". (...) Potrzebuję to teraz głęboko przemyśleć i solidnie skonsultować z mądrymi ludźmi, których mam wokół" - oznajmił.

Sportowiec, który 3 czerwca odchodził będzie 60. urodziny, swego czasu brylował na arenie międzynarodowej w biało-czerwonych barwach. Na swoim koncie ma m.in. zwycięstwo w Rajdzie Dakar w rywalizacji quadów, czego dokonał w 2015 roku.

Rafał Sonik AFP

Rafał Sonik Anita Walczewska East News

Rafał Sonik AFP





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