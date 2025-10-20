Ewa Chodakowska od lat uchodzi za jedną z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych trenerek fitness w Polsce. Jej profil na Instagramie obserwują setki tysięcy fanów, którzy chętnie śledzą zarówno jej zawodowe osiągnięcia, jak i życie prywatne. Trenerka regularnie dzieli się motywującymi treściami, efektami swoich treningów, a także szczerymi refleksjami na temat codzienności. Choć Ewa nie stroni od pokazywania prywatnych momentów, w ostatnim czasie jej obserwatorzy zauważyli coś, co wywołało falę spekulacji - brak zdjęć z mężem.

Asy serwisowe w meczu ITA TOOLS Stal Mielec - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. WIDEO Polsat Sport

W sieci krążą pogłoski o problemach w raju Ewy Chodakowskiej i Lefterisa Kavoukisa. Trenerka fitness zabrała głos

Chodakowska od ponad dekady jest w szczęśliwym związku z Lefterisem Kavoukisem, Grekiem, którego poznała podczas wakacyjnego pobytu w jego ojczyźnie. Ich relacja od początku była pełna pasji, ale też wzajemnego wsparcia i zrozumienia. Para od lat dzieli życie pomiędzy Polskę i Grecję, gdzie prowadzą wspólne biznesy związane z branżą fitness. Pomimo to, Lefteris nieczęsto pojawia się na profilach społecznościowych żony, co niezmiennie wzbudza emocje wśród internautów.

Dłuższa przerwa w publikowaniu wspólnych zdjęć wystarczyła, by w sieci zaczęły krążyć plotki o rzekomym kryzysie w małżeństwie. Internauci zaczęli dopytywać, czy w relacji trenerki nie dzieje się nic złego. Ewa Chodakowska, znana z bezpośredniości i szczerości wobec swoich fanów, postanowiła odnieść się do tych doniesień wprost. W swoim najnowszym wpisie na Instagramie rozwiała wszelkie wątpliwości.

"Po necie krążą plotki o naszym rozstaniu i to tylko dlatego, że nie eksploatuję wizerunku mojego męża na swoich profilach, zatem na przekór wszelkim plotkom - MY" - napisała pod serią nowych zdjęć z Lefterisem. Do wpisu dołączyła wspólne fotografie, na których para wygląda na szczęśliwą i zakochaną jak zawsze.

W jednym z kolejnych postów trenerka podeszła do sytuacji z humorem. Pokazała zdjęcie zrobione w lustrze, opisując: "Wpadł do łazienki, jak robiłam "form check"... Przejść obojętnie nie mógł". Jej żartobliwy ton i swoboda w mówieniu o relacji jasno pokazały, że w małżeństwie Chodakowskiej i Kavoukisa nie ma mowy o kryzysie.

Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis Instagram/chodakowskaewa materiał zewnętrzny

Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis Artur Zawadzki Reporter

Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis na gali Viva! People Power Pawel Wodzynski East News

Ewa Chodakowska, Lefteris Kavoukis Piętka Mieszko AKPA