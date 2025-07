Huczy od plotek, a tu takie słowa Alcaraza. "Zrobię wszystko"

W czerwcu ogłoszono listę gwiazd, które połączą siły i zagrają razem w turnieju mikstów podczas tegorocznej edycji US Open . Wówczas stało się jasne, że do gry w grze mieszanej powróci Iga Świątek , która o wielkoszlemowe trofeum w Nowym Jorku walczyć będzie u boku Caspera Ruuda . Aryna Sabalenka poszła w ślady Polki i zdecydowała się stworzyć parę z Grigorem Dimitrovem , Emma Raducanu natomiast postanowiła powalczyć o mistrzowski tytuł wraz z Carlosem Alcarazem .

Od momentu ogłoszenia ich współpracy Alcaraz i Raducanu kilkakrotnie widziani byli razem. I to wcale nie na korcie. Brytyjka przyłapana została na trybunach podczas meczów Hiszpana w niedawnym turnieju w Londynie. Kiedy kilka dni temu mistrzyni US Open 2021 zapytana została o to, co łączy ją z wiceliderem światowego rankingu męskiego tenisa, ta wyraźnie się zawstydziła i z enigmatycznym uśmiechem na ustach stwierdziła, że "są jedynie dobrymi przyjaciółmi". Ostatnie słowa hiszpańskiego gwiazdora dają jednak do myślenia.