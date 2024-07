"Słuchajcie, rzadko to robię, żeby takie relacje zamieszczać z imprez, ale muszę wam to pokazać. Jesteśmy na urodzinach kolegi we Francji i jesteśmy w bąbelkowym pałacu, czyli domu Pierre'a Cardina (zmarłego projektanta mody) To jest absolutnie kultowy, niesamowity, futurystyczny projekt. Zawsze marzyłam o tym, żeby go zobaczyć. Ten dom to są takie połączone bąble" — wyznała na Instagramie dziennikarka.

Reklama