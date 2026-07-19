Huczne świętowanie przed finałem mundialu. Carlos Alcaraz na murawie

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Jeszcze tej nocy poznamy nowego mistrza świata w piłce nożnej mężczyzn. FIFA w tym roku nie miała zamiaru się ograniczać i czempionat zorganizowała "z pompą". Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju wiadomo było, że podczas finałowego meczu po raz pierwszy w historii odbędzie się specjalne Halftime Show. Odrobiny rozrywki nie zabrakło także przed pierwszym gwizdkiem - na murawie pojawiły się wielkie gwiazdy, w tym m.in. siedmiokrotny mistrz Wielkiego Szlema, Carlos Alcaraz. Hiszpanowi powierzono ważne zadanie.

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Carlos Alcaraz wziął czynny udział w ceremonii otwarcia finału mundialuMaddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images/Getty Images, Alex Livesey - DanehouseGetty Images

Na ten wieczór czekał cały piłkarski świat. Jeszcze tej nocy bowiem dowiemy się, która z reprezentacji sięgnie ostatecznie po tytuł czempiona. Do finału awansowały dwie piłkarskie potęgi, obecny mistrz Europy i obecny mistrz świata, a więc reprezentacja Hiszpanii oraz reprezentacja Argentyny. Jeszcze zanim obie drużyny wkroczyły na murawę MetLife Stadium w East Rutherford, w stanie New Jersey, odbyła się krótka ceremonia rozpoczęcia finału mundialu.

Na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem na stadionie rozpoczęły się występy - kibice obecni na trybunach oglądać mogli m.in. youtubera IShowSpeeda oraz rapera znanego pod pseudonimem Post Malone. Nieco później na murawie pojawiła się Jennifer Hudson, która odśpiewała hymn Stanów Zjednoczonych Ameryki. Po niej do akcji wkroczył Robbie Williams, który wraz z Nicole Scherzinger i Laurą Pausini zaprezentowali nową wersję hymnu FIFA "Desire".

Trójka artystów w niebieskich strojach śpiewa ze sceny na tle powiewających flag różnych krajów, z widownią w tle.
Nicole Scherzinger, Robbie Williams i Laura Pausini podczas finału mundialuRichard Sellers/AllstarGetty Images

Podczas krótkiego występu nie zabrakło także sportowych legend. Na murawę niespodziewanie wkroczył siedmiokrotny mistrz wielkoszlemowy Carlos Alcaraz, który oficjalnie zaprezentował puchar, o który w niedzielny wieczór powalczą Hiszpania i Argentyna. Towarzyszyli mu południowokoreańska modelka i aktorka Jung Ho-yeon, hiszpański mistrz świata z 2010 roku Andres Iniesta oraz argentyński mistrz świata z 1978 roku Mario Kempes.

Cztery osoby stoją wokół podium z trofeum w kształcie pucharu, umieszczonym w szklanej gablocie na środku stadionu pełnego kibiców, otoczone łukowatymi konstrukcjami dekoracyjnymi.
Andres Iniesta, Jung Ho-yeon, Carlos Alcaraz i Mario Kempes podczas finału mistrzostw świataMichael Regan - FIFAGetty Images

Wyjątkową przemowę wygłosił Tom Cruise, który zapowiedział starcie pomiędzy Hiszpanią a Argentyną i przypomniał, że futbol to nie tylko rywalizacja, ale także sport, który jednoczy kibiców z całego świata.

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Lionel Messi walczy o tytuł mistrza świata i najlepszego strzelca

Dla Leo Messiego niedzielny finał będzie ostatnim występem w karierze na mistrzostwach świata. Kapitan "Albicelestes" na MetLife Stadium walczył będzie jednak nie tylko o obronę zdobytego cztery lata temu tytułu - wciąż pozostaje on bowiem także w grze o tytuł najlepszego strzelca tegorocznego mundialu. Kylian Mbappe poprzeczkę zawiesił jednak wysoko i w przegranym 4:6 meczu z Anglią o trzecie miejsce dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Tym samym Francuz ma na swoim koncie 10 goli, Messi natomiast do tej pory zdobył osiem bramek. 

Relację "na żywo" z meczu Hiszpania - Argentyna śledzić można na stronie Interii.

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Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce z herbem Argentyny biegnie po boisku, w tle rozmazane sylwetki ludzi na trybunach.
Leo MessiLEO BARRILARIAFP
Piłkarz w czerwono-niebieskim stroju z numerem 19 na piersi trzyma koszulkę przy ustach i patrzy przed siebie na boisku
Lamine YamalULRIK PEDERSEN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP


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