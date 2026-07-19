Na ten wieczór czekał cały piłkarski świat. Jeszcze tej nocy bowiem dowiemy się, która z reprezentacji sięgnie ostatecznie po tytuł czempiona. Do finału awansowały dwie piłkarskie potęgi, obecny mistrz Europy i obecny mistrz świata, a więc reprezentacja Hiszpanii oraz reprezentacja Argentyny. Jeszcze zanim obie drużyny wkroczyły na murawę MetLife Stadium w East Rutherford, w stanie New Jersey, odbyła się krótka ceremonia rozpoczęcia finału mundialu.

Na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem na stadionie rozpoczęły się występy - kibice obecni na trybunach oglądać mogli m.in. youtubera IShowSpeeda oraz rapera znanego pod pseudonimem Post Malone. Nieco później na murawie pojawiła się Jennifer Hudson, która odśpiewała hymn Stanów Zjednoczonych Ameryki. Po niej do akcji wkroczył Robbie Williams, który wraz z Nicole Scherzinger i Laurą Pausini zaprezentowali nową wersję hymnu FIFA "Desire".

Nicole Scherzinger, Robbie Williams i Laura Pausini podczas finału mundialu Richard Sellers/Allstar Getty Images

Podczas krótkiego występu nie zabrakło także sportowych legend. Na murawę niespodziewanie wkroczył siedmiokrotny mistrz wielkoszlemowy Carlos Alcaraz, który oficjalnie zaprezentował puchar, o który w niedzielny wieczór powalczą Hiszpania i Argentyna. Towarzyszyli mu południowokoreańska modelka i aktorka Jung Ho-yeon, hiszpański mistrz świata z 2010 roku Andres Iniesta oraz argentyński mistrz świata z 1978 roku Mario Kempes.

Andres Iniesta, Jung Ho-yeon, Carlos Alcaraz i Mario Kempes podczas finału mistrzostw świata Michael Regan - FIFA Getty Images

Wyjątkową przemowę wygłosił Tom Cruise, który zapowiedział starcie pomiędzy Hiszpanią a Argentyną i przypomniał, że futbol to nie tylko rywalizacja, ale także sport, który jednoczy kibiców z całego świata.

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Lionel Messi walczy o tytuł mistrza świata i najlepszego strzelca

Dla Leo Messiego niedzielny finał będzie ostatnim występem w karierze na mistrzostwach świata. Kapitan "Albicelestes" na MetLife Stadium walczył będzie jednak nie tylko o obronę zdobytego cztery lata temu tytułu - wciąż pozostaje on bowiem także w grze o tytuł najlepszego strzelca tegorocznego mundialu. Kylian Mbappe poprzeczkę zawiesił jednak wysoko i w przegranym 4:6 meczu z Anglią o trzecie miejsce dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Tym samym Francuz ma na swoim koncie 10 goli, Messi natomiast do tej pory zdobył osiem bramek.

Relację "na żywo" z meczu Hiszpania - Argentyna śledzić można na stronie Interii.

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Leo Messi LEO BARRILARI AFP

Lamine Yamal ULRIK PEDERSEN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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