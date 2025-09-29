W niedzielne popołudnie warszawski tor Służewiec tętnił życiem. Wielka Warszawska - prestiżowe wydarzenie w kalendarzu wyścigów konnych - jak co roku przyciągnęła nie tylko pasjonatów sportu, lecz także przedstawicieli show-biznesu, polityki i świata mediów. Na ściance fotoreporterów zapozowały dobrze znane osobistości, m.in. książę Jan Lubomirski-Lanckoroński z żoną Heleną Mańkowską czy aktor Zbigniew Buczkowski z ukochaną. Pojawili się także Mateusz Gessler, Irena Kamińska-Radomska oraz Marcin Gortat. Jednak największe poruszenie wzbudziła obecność Piotra Żyły i Marceliny Ziętek, dla których był to wspólny debiut na czerwonym dywanie.

Ich relacja zaczęła się około 2020 roku, kiedy to coraz częściej zauważano ich wspólnie spędzających czas. Początkowo oboje nie komentowali plotek i stronili od publikowania w sieci wspólnych zdjęć. Z czasem jednak bardziej się otworzyli, a tego typu wpisy stały się u nich rutyną. Aż do czasu.

Kilka miesięcy temu Marcelina i Piotr przestali regularnie publikować romantyczne kadry, dziennikarze i kibice zaczęli wówczas zastanawiać się, czy aktorka i skoczek narciarski, aby przypadkiem nie zdecydowali się na rozstanie. Zakochani jednak szybko uciszyli te spekulacje, gdy wybrali się razem na wakacyjne tournee po Europie. Wciąż jednak nie zdecydowali się na pierwsze publiczne wystąpienie poza skocznią narciarską. Aż do teraz.

Wielka Warszawska okazała się momentem przełomowym - wspólny występ na ściance był symbolicznym potwierdzeniem, że para nie zamierza już dłużej ukrywać swoich uczuć. Uśmiechnięci, swobodni i w wyśmienitych nastrojach, chętnie pozowali fotoreporterom. Żyła, znany z niekonwencjonalnego stylu bycia, tym razem postawił na klasyczną elegancję - do białego t-shirtu i marynarki w kratę dobrał jasne jeansy i brązowe buty. Marcelina z kolei zachwyciła kobiecą stylizacją, która doskonale wpisywała się w atmosferę eleganckiego wydarzenia - fioletową sukienkę uzupełniła czarnymi kozakami, płaszczem i torebką. Swoim "outfitem" młoda aktorka przyćmiła nawet żonę księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego.

