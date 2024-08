Dorota Rabczewska ma za sobą kilka niezbyt udanych relacji miłosnych. W przeszłości związana była m.in. z byłym już piłkarzem Radosławem Majdanem , producentem filmowym Emilem Stępniem i muzykiem Adamem "Nergalem" Darskim , jednak za każdym razem kończyło się to rozstaniem. W pewnym momencie artystka zdecydowała, że wraz z Telewizją Polsat stworzy show, w którym odnajdzie miłość swojego życia - "Doda. 12 kroków do miłości". Niestety, żaden z kandydatów nie był odpowiedni dla gwiazdy polskiej estrady. Ostatecznie miłość 40-latka odnalazła poza programem. Jej serce skradł bowiem sportowiec i podróżnik, Dariusz Pachut.

Jednym zdjęciem Doda wywołała poruszenie. Teraz zabrała głos ws. ślubu z Dariuszem Pachutem

Choć jeszcze kilka miesięcy temu media w całym kraju rozpisywały się o "problemach w raju" Dody i Pachuta, zakochani szybko udowodnili, że są to jedynie pogłoski, a oni sami świata poza sobą nie widzą. Teraz artystka i jej partner wybrali się na wspólne wakacje do Grecji, o czym 40-latka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. W jednym z wpisów pochwaliła się ona fotkami w białej kreacji, wobec czego obojętnie nie przeszli internauci. Od razu zaczęli oni insynuować, że celebrytka z pewnością w takiej stylizacji przyjęła oświadczyny sportowca i wkrótce rozpoczną oni przygotowania do ślubu.