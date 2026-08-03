Tomasz Fornal to jeden z tych sportowców, którzy zainteresowaniem cieszą się nie tylko ze względu na sukcesy zawodowe. W ostatnich latach media mocno rozpisywały się na temat życia prywatnego siatkarza, opisując jego relację z Sylwią Gaczorek. Na początku 2025 roku para rozstała się, co podopieczny Nikoli Grbicia potwierdził pod koniec maja tego samego roku w rozmowie z Żurnalistą.

Ostatnio na temat miłosnych perypetii 28-latka znów zrobiło się głośno. Wszystko przez... Marię Jeleniewską. 24-latka nie tak dawno zakończyła wieloletni związek z Jakubem Nowosińskim, a wkrótce potem wyjawiła, że jej nowym obiektem westchnień jest pewien blondyn. Internauci szybko połączyli kropki i doszli do wniosku, że owym "crushem" jest właśnie Tomasz Fornal, który od dłuższego już czasu rozjaśnia swoje włosy. "Teoriom konspiracyjnym" dodatkowo sprzyjał fakt, że siatkarz i influencerka wymieniają się komentarzami w mediach społecznościowych i chętnie "lajkują" swoje wpisy.

Po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów Tomasz Fornal niespodziewanie pojawił się na transmisji na żywo u Mario i Nitro. Streamerzy w pewnym momencie postanowili skonfrontować siatkarza i wprost zapytali go o to, czy ma dziewczynę. Na reakcję 28-latka nie trzeba było długo czekać.

"P*jebało? Stary?! Nie, nie, ja nie mam żadnej dziewczyny. Ale wiem, do czego pijesz. Podejrzewam..." - stwierdził krótko.

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Tomasz Fornal i spółka rozbili bank. Wkrótce wrócą do Polski

Tomasz Fornal i polscy siatkarze w niedzielne popołudnie zapewnili sobie kolejny triumf w Lidze Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia w finale pokonali reprezentację USA 3:2, a za swój sukces zgarnęli dokładnie 1 103 500 dolarów (ponad 4,1 mln złotych).

Polscy kibice z zapartym tchem oczekują na powrót "Biało-Czerwonych" do ojczyzny. Pierwotny plan zakładał, że Nikola Grbić i jego drużyna w Warszawie wylądują we wtorek około godziny 7:30. W poniedziałek pojawił się jednak komunikat, że plany uległy zmianie. "Z powodu dużego opóźnienia lotu naszych siatkarzy z Ningbo do Pekinu możliwe jest niestety znaczne opóźnienie ich przylotu do Polski, mogące w ostateczności przeszkodzić w zaplanowanym powitaniu" - przekazano w komunikacie prasowym.

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Tomasz Fornal Grzegorz Wajda East News

Tomasz Fornal Aliaksandr Valodzin/East News East News

Maria Jeleniewska Paweł Wodzyński/Dzień Dobry TVN East News





Tomasz Fornal MVP turnieju finałowego Ligi Narodów 2026. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport