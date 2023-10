Huczało o Neymarze i modelce, a teraz takie wieści. Piłkarz ogłosił z dumą

Neymar od lat cieszy się dużą popularnością. W ostatnich miesiącach jego nazwisko często przewijało się w zagranicznej prasie. Piłkarz podjął decyzję o kontynuacji swojej sportowej kariery w Arabii Saudyjskiej. Dołączył do zespołu Al-Hilal i stał się wielką gwiazdą na Bliskim Wschodzie, bowiem w nowym miejscu pławi się w luksusach. Nowy klub zagwarantował reprezentantowi Brazylii liczne udogodnienia . Na jaw wyszły szokujące szczegóły kontraktu sportowca, który ma do swojej dyspozycji m.in. prywatny samolot, posiadłość o powierzchni ponad tysiąca metrów kwadratowych, prywatny park, personel obsługi będący do dyspozycji piłkarza 24 godziny na dobę, trzech osobistych kucharzy, którzy mają spełniać każdą zachciankę Neymara, czy też prywatni szoferzy.