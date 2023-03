Hubert Hurkacz szaleje poza kortem. Tenisista pochwalił się drogim cackiem

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Bianca Andreescu. SKRÓT MECZU. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Hurkacz ujawnił swoją pasję. Woził się po Kalifornii niesamowicie drogim autem

Miałem okazję jeździć wspaniałym autem w okolicy. Na miejskich ulicach nie ma możliwości wykorzystania parametrów tego samochodu. Kilka dni temu byłem na specjalnym torze i tam nie musiałem przestrzegać obowiązujących przepisów drogowych. To specjalny tor do testowania samochodów

"Dobrze czułem to auto, co też pozytywnie mnie zaskoczyło. Myślałem, że będzie trochę gorzej. Na pewno jest to ogromna frajda jeździć czymś takim blisko limitów, bo na normalnych drogach nie ma na to szans"- dodał Hurkacz.