Hubert Hurkacz po przegranej ociera łzy w pięknej rezydencji w Monte Carlo. Widoki robią wrażenie

Hubert Hurkacz trzy lata temu osiedlił się w Monako

Choć Hubert Hurkacz na ogół jest dość powściągliwy w serwowaniu fanom informacji z życia prywatnego , to kilka razy zrobił wyjątek. Swego czasu pokazał przed kamerami "Dzień Dobry TVN", w jakim otoczeniu osiedlił się w Monako, a konkretnie w luksusowej dzielnicy, jaką jest Monte Carlo , dokąd przeniósł się w 2021 roku. Hurkacz nie jest jedynym tenisistą, który wybrał właśnie ten kraj. Są tam bowiem doskonałe warunki do trenowania. I nie tylko.

W takim otoczeniu mieszka Hubert Hurkacz

Hubert Hurkacz urodził się we Wrocławiu, ale ze względu na dynamicznie rozwijającą się karierę od lat można nazwać go obywatelem świata. Podobnie jak inni zawodowi tenisiści, często jeździ po świecie i w domu jest tylko gościem. Kiedy już jednak do niego wraca, robi wszystko, by się zrelaksować, a otoczenie, w którym znajduje się jego posiadłość, zdecydowanie temu służy.