Horror Małgorzaty Glinki ujrzał światło dzienne. To trwało długimi latami

Małgorzata Glinka-Mogentale na własnej skórze przekonała się o blaskach i cieniach sportowej kariery. Spełniła swoje wielkie marzenie i została profesjonalną siatkarką z sukcesami na koncie. Prawie 300 razy wystąpiła w barwach reprezentacji Polski, dwukrotnie zdobyła złoto mistrzostw Europy i do tej pory pozostaje jedyną polską zawodniczką, która przekroczyła granicę 2000 punktów we włoskiej Serie A.

To wszystko przysporzyło jej popularności i... pomogło w zorganizowaniu ślubu. "Dzięki 'Glinkomanii' miałam najlepszy ślub i najlepsze wesele na świecie. Zresztą z reguły miałam bardzo miłe kontakty z kibicami – w trakcie kariery dostawałam od nich wspaniałe albumy, pamiątki, zdjęcia czy nawet obrazy" - zdradza siatkarka w swojej biografii "Małgorzata Glinka. Wszystkie odcienie złota".

Ale to tylko jedna strona medalu. "Zetknęłam się z czymś, co można zobaczyć głównie w dreszczowcach czy wręcz w horrorach" - zdradza Glinka.

Tak zaczął się koszmar Małgorzaty Glinki. Prześladowca wypatrzył ją na turnieju w Turcji

Cała sprawa ma swój początek w 2003 roku w Turcji, podczas mistrzostw Europy. To wtedy Małgorzatą Glinką zainteresował się około 40-letni Turek. Początkowo siatkarka nie dostrzegła niczego alarmującego. Aż do pewnego momentu.

Pewnego dnia pojawił się w naszym hotelu i poprzez recepcjonistkę poprosił, bym zeszła na dół do kawiarni i się z nim spotkała. Dziewczyny trochę się ze mnie podśmiewały, mówiły, że nie powinnam odtrącać tak zaangażowanego adoratora. Nie miałam ochoty na takie spotkanie, lecz jednocześnie byłam dobrze wychowana. Pomyślałam, że nie wypada odmówić temu miłemu człowiekowi. Ani przez myśl mi nie przeszło, że wyjdzie z tego taka historia

W trakcie rozmowy szybko okazało się, że mężczyźnie nie chodziło wyłącznie o autograf. Zaczął wypytywać sportsmenkę o jej sprawy osobiste i dociekał, czy ma męża. "Poczułam się nieswojo, więc przeprosiłam go i powiedziałam, że muszę już iść, bo zaraz zaczynam trening. Spotkanie było dziwne, lecz myślałam, że na tym wszystko się skończy" - wspomina.

Tak jednak nie było. Adorator ani myślał odpuścić. Często pojawiał się na meczach Polek i wypytywał koleżanki z kadry o Małgorzatę. Kiedy Glinka wróciła po zawodach do klubu, zainteresowanie mężczyzny wcale nie zmalało. Wręcz przeciwnie. Po 50 razy próbował nawiązać z nią połączenie telefoniczne aż w końcu poddała się i odebrała. Starała się spokojnie wyjaśnić mu, że nie ma ochoty na dalsze kontakty, lecz bezskutecznie.

Z pozoru niewinny kontakt z kibicem na mistrzostwach Europy przerodził się w prześladowanie. Te nieustanne telefony uświadomiły mi, że ktoś stara się wkroczyć w moją strefę komfortu i próbuje odebrać mi spokój oraz poczucie bezpieczeństwa. Naprawdę nie przesadzam. Gdy próby dodzwonienia się do mnie okazały się nieskuteczne, mężczyzna znalazł bowiem inny sposób, by do mnie dotrzeć. Otrzymałam przesyłkę z płytą CD oraz pendrive’em. Gdy je uruchomiłam, pomyślałam, że to zły sen, z którego muszę się natychmiast obudzić: klip na płycie zawierał urywki meczów, a wycięte z nich urywki prezentowały prawie same zbliżenia na moją twarz, gdy zaś włączyłam pendrive, usłyszałam ciężką, depresyjną muzykę – w połączeniu z obrazem dawało to makabryczny efekt. Wystraszyłam się nie na żarty. Zaczęłam się bać tego faceta, zamartwiałam się, co też jeszcze może mu przyjść do głowy. Filmiki jak z horroru tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że jest się czego obawiać. Jak się okazało, miałam rację, bo była to dopiero pierwsza część koszmaru ~ - mówi.

Małgorzata Glinka / Jan Kucharzyk / East News

Psychofan namawiał Glinkę, by zostawiła dla niego męża. "Twierdził, że najlepiej o mnie zadba"

Przez pewien czas Glinka łudziła się, że 40-latek nie jest dla niej wielkim zagrożeniem. Ale po tym, jak zaczęła zauważać mężczyznę podczas różnych sportowych wydarzeń, w których brała udział, pojawiły się obawy. Podczas jednego z wyjazdów do Turcji z francuską drużyną RC Cannes przyszedł do hotelu, który zamieszkiwała siatkarka, by złożyć jej urodzinowe życzenia.

Po treningu wróciłam do hotelu, a on siedział w kawiarni i czekał na mnie jakby nigdy nic. Uśmiechnięty, pewny swego, zadowolony. Przyniósł wielki tort z okazji moich urodzin. Widniało na nim moje zdjęcie i napis 'Mój słodki Kanarek'. Bo tak mnie właśnie nazywał i tak się do mnie zwracał. Do tego dołączył kwiaty z przyczepionymi setkami małych drewnianych lub papierowych kanarków ~ - zdradza mistrzyni.

Po raz kolejny jasno zakomunikowała mężczyźnie, że nie chce mieć z nim nic wspólnego, lecz on był nieugięty. Namawiał siatkarkę, by zostawiła męża i rozpoczęła życie u jego boku. "Twierdził, że najlepiej o mnie zadba, że tylko z nim poczuję, co to znaczy być szczęśliwą. Gdy powiedziałam, że zwariował i ma się wynosić, ze spokojem odparł, że i tak wie, że kiedyś będziemy razem, bo Allah tak chce. Musiałam go stamtąd wyrzucić, choć bałam się jak jasna cholera" - relacjonuje.

Po tym spotkaniu turecki adorator przez pewien czas nie uaktywniał się. Aż do 2006 roku i finału Ligi Mistrzyń. Wówczas Małgorzata zaczęła otrzymywać niepokojące SMS-y. Mężczyzna zapowiadał, że przyjedzie na turniej do Cannes i ją odszuka.

"Gdy zaczęły przychodzić do mnie te esemesy, w Cannes akurat zerwał się silny wiatr. Byłam sama, bez Roberto, w ciemnym małym mieszkaniu. Za oknami zawierucha, okiennice zaczęły uderzać o ściany, rozbłysły pioruny. Spanikowałam, nie wiedziałam, gdzie szukać pomocy. A Turek wciąż pisał... Straszył mnie, że przyleciał do Cannes, że jest już na miejscu, czeka na mnie w centrum przy jachtach i kasynach. Byłam spanikowana jak nigdy w życiu! Miałam taką paranoję, że idąc ulicą, odwracałam się i rozglądałam, czy mnie nie śledzi. W końcu zagroził, że jeśli się nie pojawię, to podetnie sobie żyły. Potem zapytał jeszcze, czy jeśli tak zrobi, to się nim zaopiekuję" - ujawnia Małgorzata Glinka.

Miarka się przebrała. Siatkarka zdecydowała, że musi to zakończyć raz na zawsze. Na drugi dzień zadzwoniła do prezes klubu Anny Courtade i opowiedziała o psychofanie. Kobieta zawiadomiła policję, a funkcjonariusze otrzymali wszelkie dowody prześladowania. "Po interwencji służb sprawa ucichła, natręt najwidoczniej się przestraszył. A w efekcie tej sprawy otrzymał sądowy zakaz wyjazdu z Turcji" - mówi mistrzyni.

Małgorzata Glinka / Lukasz Szelag / Reporter

Do dziś Małgorzata Glinka otrzymuje od prześladowcy wiadomości. "Pyta, czemu się do niego nie odzywam"

Niestety, i to nie był koniec horroru. "Gdy grałam w Hiszpanii, doszło do czegoś, w co trudno wręcz uwierzyć. W pewnym portalu internetowym zamieszczono nekrolog-informację, że w pobliżu Murcji doszło do tragicznego w skutkach wypadku samochodowego. Miał w nim zginąć Roberto Mogentale [mąż Małgorzaty Glinki], w artykule były podane także miejsce i data uroczystości pogrzebowych. Wielu znajomych i członkowie rodziny zaczęli dzwonić do mnie i do Roberto, pytać, czy to prawda. Dotarliśmy do tego wpisu i choć od razu powzięłam podejrzenia, to ostatnie zdanie sprawiło, że wszystko stało się jasne. Autor bowiem dodał na koniec szczere kondolencje dla słodkiego Kanarka" - wspomina siatkarka.

Dodaje, że "zgłosili ten chory wybryk na policję" i sprawa ucichła.

W 2010 roku Małgorzata Glinka zdecydowała się na występy w VakıfBank Stambuł. Jako konieczny warunek postawiła zapewnienie jej pełnego bezpieczeństwa i zagwarantowanie zakazu zbliżania się do niej tureckiego prześladowcy.

Dziś rzecz nie jest do końca rozwiązana. "Wysyła mi czasem wiadomości na Facebooku i pyta, czemu się do niego nie odzywam. Facet nie rozumie, dlaczego go zablokowałam…" - podsumowuje.

Małgorzata Glinka / Andrzej Iwańczuk / Reporter

Biografia Małgorzaty Glinki już w sprzedaży!

"Małgorzata Glinka. Wszystkie odcienie złota". Legendarna polska siatkarka połączyła siły z Kamilem Składowskim i jako pierwsza spośród "Złotek" trenera Andrzeja Niemczyka opowiada o kulisach zawodowej siatkówki na najwyższym światowym poziomie.

"To książka, która opowiada jak pogodzić życie rodzinne z zawodową grą w siatkówkę. Oczywiście opowiada też o mojej pięknej karierze. Tą książką chciałam podziękować po prostu wszystkim, którzy mnie wspierali i kibicowali" - mówi Małgorzata Glinka.

Małgorzata Glinka-Mogentale i Roberto Mogentale / Piotr Molecki / East News