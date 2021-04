Kanadyjska bramkarka hokejowa Mikayla Demaiter zakończyła sportową karierę. 19-latka postanowiła skupić się na pracy modelki i rozwijać swoje profile w mediach społecznościowych.

Ostatnią drużyną nastolatki była ekipa Bluewater Hawks, ale lepiej niż na lodowisku Kanadyjce szło w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia i filmy zaczęły cieszyć się ogromną popularnością, co skłoniło ją do porzucenia sportu i zajęcia się pracą influencerki na pełny etat. Jej profil na Instagramie obserwuje pół miliona osób.

- Czas pożegnać się z hokejem na lodzie. Nadszedł czas, aby przejść do kolejnego etapu mojego życia. Jestem podekscytowana przyszłością - napisała w mediach społecznościowych, nie rozwiewając do końca wątpliwości, czy do końca jej kariery przyczyniła się kontuzja kolana, czy była to decyzja "biznesowa".