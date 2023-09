Shakira odegrała znaczącą rolę w muzyce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Jej przeboje są do dziś śpiewane przez wielu ludzi. O Kolumbijce rozpisywano się również z innego powodu. W 2010 roku podczas kręcenia teledysku do piosenki "Waka Waka" (This Time for Africa), oficjalnego hymnu mundialu w RPA, celebrytka poznała Gerarda Pique i z czasem do mediów zaczęły napływać informację świadczące o tym, że gwiazda i piłkarz mają się ku sobie. Przez ostatnie lata tworzyli udaną parę i często pojawiali się na różnych wydarzeniach.