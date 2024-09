Hiszpanie mają problem ze Szczęsnym. Przed nimi niezłe wyzwanie

Transfer Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony wciąż nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzony, choć wydaje się to być tylko formalnością. Wedle wielu źródeł, najprawdopodobniej w poniedziałek bramkarz zostanie oficjalnie zaprezentowany. Tymczasem hiszpańscy fani już powoli uczą się… wymawiać jego imię i nazwisko. A nie jest to dla nich prosta sprawa…