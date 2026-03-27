Hiszpan poszedł w ślady Lewandowskiego. Zapłaci grube miliony Polakom

Robert Lewandowski nie jest postacią anonimową nawet dla kibiców, którzy niekoniecznie interesują się piłką nożną. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski z dumą promuje nasz kraj na arenie międzynarodowej, jednak znacznie większe sukcesy odnosi w piłce klubowej, aniżeli w reprezentacyjnej. Od kilku już lat "Lewy" występuje w barwach FC Barcelona i sięga z katalońskim zespołem po najważniejsze trofea.

Dzięki imponującym osiągnięciom i międzynarodowej sławie Lewandowski zarabia zarówno na boisku, jak i poza nim. Jego majątek (bez uwzględnienia aktywów jego żony Anny Lewandowskiej) szacowany jest na około 700 mln złotych, co czyni go jednym z najbogatszych osób w kraju. Polski snajper nie trwoni jednak pieniędzy i przeznacza je na różnego rodzaju inwestycje. Do tych zaliczają się liczne nieruchomości, luksusowe auta i zegarki, a także... jachty. Na początku tego roku Robert zdecydował się na skorzystanie z usług polskiej stoczni Sunreef Yachts i zamówił katamaran 80 Sunreef Power NEXT.

"Finalna kwota zależy też od standardu wnętrza, systemów ekologicznych i dodatkowych luksusowych opcji, dlatego dla katamaranu Lewandowskiego można szacować cenę na kilkanaście milionów euro, czyli powyżej 50 mln złotych" - donosił wówczas portal "trojmiasto.pl".

Carlos Alcaraz zainspirował się Robertem Lewandowskim. Zdecydował się na poważną inwestycję w Polsce

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski nie jest jednak jedyną postacią ze świata sportu, która zdecydowała się na zakupy w tej stoczni. Wcześniej na taki krok decydowali się m.in. dwukrotny mistrz świata Formuły 1 Fernando Alonso oraz 22-krotny mistrz wielkoszlemowy Rafael Nadal. Teraz grono to powiększyło się o kolejnego Hiszpana - na skorzystanie z usług Sunreef Yachsts zdecydował się bowiem "kolega po fachu" Nadala, Carlos Alcaraz.

"Rozpoczyna się nowa przygoda. Dom Sunreef wita ikonę sportu, Carlosa Alcaraza. Hiszpańska supergwiazda wkracza do świata jachtingu, podpisując umowę na katamaran Ultima 88. Precyzja. Osiągi. Wszechstronność" - przekazało na oficjalnym profilu stoczni na Instagramie.

Sunreef Ultima 88 to jacht o długości około 27 metrów, w którego wyposażenie wchodzi m.in. technologia napędu hybrydowego i system solarny. Na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie Hiszpan będzie musiał zapłacić Polakom - cena końcowa zależeć będzie bowiem od tego, na jakie udogodnienia zdecyduje się tenisista, katamaran zostanie bowiem spersonalizowany pod jego osobiste potrzeby. Na stronach internetowych jednak ten model jachtu z rocznika 2026 ma cenę wynoszącą około 30 mln złotych.

