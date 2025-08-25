W miniony czwartek Ministerstwo Finansów zapowiedziało podwyżkę akcyzy na napoje alkoholowe. Od początku 2026 roku miałaby ona wzrosnąć o 15 procent, a od 2027 roku o kolejne 10 procent. Resort powołuje się przy tym na dane z Głównego Urzędu Statystycznego, wedle których wzrost średniej płacy w naszym kraju umożliwia zakup większej ilości alkoholu, a zapowiadane działania mają zmniejszyć jego spożycie.

Te doniesienia spotkały się z jednoznaczną reakcją ze strony obozu prezydenta Karola Nawrockiego. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki ogłosił, że głowa naszego państwa nie podpisze się pod podniesieniem akcyzy.

- Jeżeli pan prezydent powiedział, że nie podpisze ustawy podwyższającej podatki to nie podpisze takiej ustawy. I tyle. Nie znamy szczegółów tego projektu, bo być może gdzieś jest podwyższenie, a gdzieś obniżenie. Dzisiaj jest mowa o tym - przekazał Zbigniew Bogucki na antenie Radia ZET.

Ministerstwo Finansów zapowiada także wzrost tzw. opłaty cukrowej, co w teorii nie tylko ma stanowić dodatkowy zastrzyk do budżetu państwa, lecz także być środkiem w walce z otyłością w naszym kraju.

Marcin Możdżonek o planach podwyższenia akcyzy. "Histeryczna próba"

O komentarz w tej sprawie został poproszony Marcin Możdżonek - były siatkarski mistrz świata z reprezentacją Polski z 2014 roku, a obecnie radny Olsztyna i członek Nowej Nadziei, ugrupowania Sławomira Mentzena, wchodzącego w skład Konfederacji, który był poniedziałkowym gościem porannego pasma WP. Nasz były zawodnik wprost skrytykował działania ministerstwa.

Ja jestem tak stary, że pamiętam jak jeszcze rząd Donalda Tuska, politycy Donalda Tuska za pierwszym razem byli bardzo przeciwni temu, aby podnosić akcyzę na alkohol, aby podnosić opłatę cukrową. Pamiętamy, że kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości chciał to zrobić, oni alarmowali, aby tego nie czynić. To jest trochę histeryczna próba zwrócenia uwagi na siebie, trochę łatania budżetu

I dodał: - To pokazuje, że ten rząd nie radzi sobie z dziurą budżetową, zarządzaniem finansami, żeby wyciągnąć pieniądze w portfelów obywateli.

Marcin Możdżonek podkreślił przy tym, że liczy na weto ze strony prezydenta Karola Nawrockiego, przypominając jego spotkania ze Sławomirem Mentzenem, do którego doszło przed drugą turą wyborów prezydenckich.

- Wszyscy pamiętamy "deklarację toruńską", którą podpisał pan prezydent Karol Nawrocki wraz z prezesem Sławomirem Mentzenem. I z tego co możemy słyszeć, przecieki czy przekaz kancelarii premiera jest jasny. Ta ustawa również będzie zawetowana, co bardzo cieszy. Pan prezydent jest tutaj konsekwentny - stwierdził nasz były siatkarz, a obecnie polityk Konfederacji.

Karol Nawrocki i Marcin Możdżonek

Karol Nawrocki z żoną Martą w dniu wyborów prezydenckich w Polsce

Premier Polski Donald Tusk