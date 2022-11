Hillary Clinton szczęśliwa na mecie maratonu. Zawiódł plan Marit Bjoergen

Nowojorski maraton jest jednym z największych na świecie, a zarazem - najbardziej prestiżowych. To nie tylko rywalizacja najlepszych maratończyków na świecie, ale też... rywalizacja celebrytów, którzy wspierają w ten sposób organizacje charytatywne . Mowa tu aktorach, byłych sportowcach, dziennikarzach, aktywistach czy influencerach.

Hillary Clinton wspierała córkę na mecie. Chelsea pobiegła wolniej niż rok temu

Gdy Chelsea finiszowała w Central Parku rok temu, na mecie brawami witała ją nie tylko matka, ale też ojciec. Tym razem Billa Clintona zabrakło , uśmiechy na lewo i prawo rozdawała za to Hillary. Chelsea w tym roku pobiegła jednak wolniej niż 12 miesięcy temu - wtedy nieznacznie złamała barierę czterech godzin (3:59.09), teraz 42-letnia działaczka społeczna i dziennikarka dobiegła do mety w 4:20,34.

Celebryci zebrali miliony dolarów. A przy okazji - trochę... pobiegali

Jeszcze większe zainteresowanie Amerykanów budził aktor Asthon Kutcher, były mąż Demi Moore, znany m.in. z filmów "Efekt motyla", "Jobs" czy "Co się zdarzyło w Las Vegas". Dla niego był to pierwszy maraton w życiu, a przy okazji przebiegł go w niezłym, jak na debiutanta, czasie - 3:51.01.