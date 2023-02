Harrison Butker dał drużynie zwycięstwo w Super Bowl. W wywiadzie opowiadał o swojej wierze w Boga

Colm Flynn z EWTN, długo przed Super Bowl, porozmawiał z Harrisonem Butkerem. Sportowiec opowiedział o swojej historii powrotu do wspólnoty Kościoła. Nawrócił się podczas studiów na Georgia Tech University, jeszcze przed wejściem do NFL. Przełomem okazało się spotkanie z innym graczem, Grantem Aasenem. Lata temu Grant podczas meczu uległ poważnemu wypadkowi. Upadł po wślizgu przeciwnika. To poskutkowało wstrząsem mózgu i urazem kręgosłupa szyjnego. Musiał przejść operację. Nie dawano mu zbyt dużych szans na powrót do pełnej sprawności. Ale dziś jest całkowicie zdrowy i uważa to za boski cud. Swoim przykładem i odpowiedziami udzielanymi na pytania w sprawie wiary przekonał Harrisona do zasilenia szeregów Rycerzy Kolumba.