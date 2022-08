"Hardkorowy Koksu" ma problemy. Nie do wiary, co sprzedawał w sieci

"Hardkorowy Koksu" ściągnął na siebie problemy

Jak się okazało, 44-latek miał promować produkty przeznaczone dla kulturystów, które są zakazane w Polsce. Do odkrycia tego faktu doszło podczas jednego z programów live "Kanału Sportowego". Jeden z widzów zadzwonił wtedy do studia i zapytał, dlaczego Burneika w ofercie swojego sklepu internetowego posiada produkty, których nie wolno sprzedawać na terenie naszego kraju. W odpowiedzi Litwin nazwał go "hejterem" i "psycholem", a na swoją obronę stwierdził, że jego biznes zarejestrowany jest w Anglii, gdzie produkty te są dostępne w sprzedaży.