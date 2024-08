Hanna Lis porównała sytuację swoją i Babiarza. Mówiła o zwolnieniu z TVP

Przemysław Babiarz powrócił do komentowania igrzysk olimpijskich w TVP po swoim zawieszeniu. Nim jednak to nastąpiło, na jaw wyszły kolejne interesujące fakty dotyczące dziennikarza, m.in. nagrania ze studia, gdzie otrzymał do przeczytania wiadomość od dawnego prezesa telewizji. Tę sprawę postanowiła skomentować Hanna Lis, która nawiązała tym samym do swojego głośnego zwolnienia z TVP. "Albo jest się niezależnym dziennikarzem, albo..."