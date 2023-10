Hamilton nie mógł się powstrzymać. Jasny przekaz ws. wojny Izraela z Hamasem

Lewis Hamilton nie jest postacią anonimową dla fanów motorsportu. Brytyjczyk jest jednym z najlepszych kierowców wyścigowych w historii, a na swoim koncie ma już siedem tytułów mistrza Formuły 1, co czyni go wzorem do naśladowania dla wielu młodych sportowców. 38-latek często wykorzystuje swoją popularność, aby poruszać ważne tematy. Tym razem opublikował on obszerny wpis na Insta Stories, w którym zabrał głos na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego.