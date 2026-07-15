Haaland zabrał to ze sobą do Norwegii. Kibice w szoku, to nie fotomontaż

W poniedziałek 13 lipca reprezentanci Norwegii powrócili do kraju po tym, jak w ćwierćfinale mistrzostw świata w piłce nożnej przegrali z reprezentacją Anglii 2:1. Na lotnisku w Oslo na podopiecznych Stale Solbakkena czekały tłumy kibiców oraz fotoreporterzy. Cała ich uwaga skupiła się błyskawicznie na Erlingu Braucie Haalandzie, który postanowił przywieźć sobie ze Stanów Zjednoczonych dość nietypowy suwenir. Z samolotu wysiadł on bowiem, trzymając w ręce... wypchanego szopa z butelką whisky.

Piłkarz swoją pamiątką pochwalił się wkrótce potem za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Poszedł za mną do domu" - napisał z przymrużeniem oka napastnik Manchesteru City.

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Pamiątka Erlinga Brauta Haalanda przyciągnęła sporo uwagi. Jak ustaliła norweska stacja TV 2, nietypowy suwenir norweski snajper najprawdopodobniej zakupił w sklepie Wild Bill's Western Store w Dallas. Wypchany shop, którego nabył 25-latek, kosztował 750 dolarów, a więc około 2,8 tys. złotych. Oprócz tego Norweg miał także zdecydować się na kowbojskie buty oraz kapelusz. Jak przekazali norweskim dziennikarzom pracownicy sklepu, wizyta Haalanda i innych piłkarzy "Wikingów" trwała około półtorej godziny.

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Reprezentacja Norwegii po raz pierwszy od 28 lat awansowała na mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn i już od pierwszego występu na mundialu pokazała, że na tej imprezie nie ma zamiaru odgrywać drugoplanowych ról. "Wikingowie" bez problemu awansowali do fazy pucharowej, jednak największą sensację zrobili w 1/8 finału, kiedy odprawili z kwitkiem jedną z największych piłkarskich potęg - reprezentację Brazylii. Mecz ten zakończył się wynikiem 2:1 dla podopiecznych Stale Solbakkena.

Los nie był jednak tak łaskawy dla skandynawskiej ekipy w ćwierćfinale, kiedy to "Wikingom" przyszło się zmierzyć z reprezentacją Anglii. "Synowie Albionu", choć nie dominowali tego wieczoru na murawie, ostatecznie po dogrywce wyszarpali awans do najlepszej czwórki tegorocznych mistrzostw świata, wygrywając 2:1. Norwegowie natomiast pożegnali się z szansami na końcowe trofeum i tytuł czempiona.

Erling Haaland Abdulhamid Hosbas AFP

Erling Braut Haaland Abdulhamid Hosbas AFP

Erling Haaland i Stale Solbakken CHANDAN KHANNA AFP





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