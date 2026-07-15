Haaland zabrał to ze sobą do Norwegii. Kibice w szoku, to nie fotomontaż

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Norwescy piłkarze wrócili już do kraju, a na lotnisku w Oslo czekały na nich tłumy kibiców oraz fotoreporterzy. Uwagę wszystkich obecnych błyskawicznie przykuł Erling Braut Haaland i nietypowy suwenir, który napastnik postanowił przywieźć sobie z mistrzostw świata. To nie fotomontaż.

Erling Braut Haaland przywiózł z mundialu nietypowy suwenir
Erling Braut Haaland przywiózł z mundialu nietypowy suwenirInstagram/erling, ROBERTO SCHMIDTAFP

W poniedziałek 13 lipca reprezentanci Norwegii powrócili do kraju po tym, jak w ćwierćfinale mistrzostw świata w piłce nożnej przegrali z reprezentacją Anglii 2:1. Na lotnisku w Oslo na podopiecznych Stale Solbakkena czekały tłumy kibiców oraz fotoreporterzy. Cała ich uwaga skupiła się błyskawicznie na Erlingu Braucie Haalandzie, który postanowił przywieźć sobie ze Stanów Zjednoczonych dość nietypowy suwenir. Z samolotu wysiadł on bowiem, trzymając w ręce... wypchanego szopa z butelką whisky.

Piłkarz swoją pamiątką pochwalił się wkrótce potem za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Poszedł za mną do domu" - napisał z przymrużeniem oka napastnik Manchesteru City.

Pamiątka Erlinga Brauta Haalanda przyciągnęła sporo uwagi. Jak ustaliła norweska stacja TV 2, nietypowy suwenir norweski snajper najprawdopodobniej zakupił w sklepie Wild Bill's Western Store w Dallas. Wypchany shop, którego nabył 25-latek, kosztował 750 dolarów, a więc około 2,8 tys. złotych. Oprócz tego Norweg miał także zdecydować się na kowbojskie buty oraz kapelusz. Jak przekazali norweskim dziennikarzom pracownicy sklepu, wizyta Haalanda i innych piłkarzy "Wikingów" trwała około półtorej godziny.

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Reprezentacja Norwegii po raz pierwszy od 28 lat awansowała na mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn i już od pierwszego występu na mundialu pokazała, że na tej imprezie nie ma zamiaru odgrywać drugoplanowych ról. "Wikingowie" bez problemu awansowali do fazy pucharowej, jednak największą sensację zrobili w 1/8 finału, kiedy odprawili z kwitkiem jedną z największych piłkarskich potęg - reprezentację Brazylii. Mecz ten zakończył się wynikiem 2:1 dla podopiecznych Stale Solbakkena.

Los nie był jednak tak łaskawy dla skandynawskiej ekipy w ćwierćfinale, kiedy to "Wikingom" przyszło się zmierzyć z reprezentacją Anglii. "Synowie Albionu", choć nie dominowali tego wieczoru na murawie, ostatecznie po dogrywce wyszarpali awans do najlepszej czwórki tegorocznych mistrzostw świata, wygrywając 2:1. Norwegowie natomiast pożegnali się z szansami na końcowe trofeum i tytuł czempiona.

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Amanda Gawron
Amanda Gawron
Piłkarz w czerwonym stroju z flagą Norwegii na piersi podczas meczu, w tle rywale w żółtych koszulkach i zapełnione trybuny stadionu.
Erling HaalandAbdulhamid HosbasAFP
Piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 9 stoi na pierwszym planie, za nim grupa siedzących zawodników w podobnych strojach skupiona na boisku.
Erling Braut HaalandAbdulhamid HosbasAFP
Piłkarz w czerwonej koszulce z nazwiskiem „Braut Haaland” i numerem 9 słucha uwag trenera ubranego w białą koszulkę, który energicznie gestykuluje podczas meczu.
Erling Haaland i Stale SolbakkenCHANDAN KHANNAAFP


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