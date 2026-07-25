Erling Braut Haaland był jedną z największych gwiazd tegorocznej edycji mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. Norweski napastnik do samego końca walczył o tytuł najlepszego strzelca mundialu, ostatecznie jednak nagroda ta trafiła do Kyliana Mbappe. I choć Norwegowie do ojczyzny wrócili bez medalu, dla swoim rodaków stali się prawdziwymy bohaterami - udało im się bowiem awansować na czempionat po aż 28 latach przerwy i od razu dotrzeć do ćwierćfinału.

Po powrocie do ojczyzny "WIkingowie" spotkali się w zamku z królem Haraldem V, a następnie wyszli na ulice Oslo, aby celebrować swój dobry występ na mistrzostwach świata z kibicami. Gwiazdor Manchesteru City opuścił jednak spotkanie z fanami i w pośpiechu udał się do słonecznej Italii. Szybko okazało się, że wyjazd ten miał w pewnym stopniu charakter służbowy - piłkarz pojawił się bowiem na pokazie domu mody Dolce & Gabbana, którego jest ambasadorem.

26-latek i jego partnerka Isabel Haugseng Johansen pozostali we Włoszech, gdzie ładowali baterie, a w piątek 24 lipca pojawili się wśród gości celebrujących ślub Gianluigiego Donnarummy i Alessii Elefante. Podczas weselnego przyjęcia jeden z filarów norweskiej kadry narodowej zrobił niezłe show i zaprosił gości do... wspólnego "wiosłowania Wikingów". Nagranie w mediach społecznościowych udostępnił znany dziennikarz piłkarski, Fabrizio Romano. Polubiło je już blisko 540 tys. użytkowników, a liczba ta stale rośnie.

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Gianluigi Donnarumma w ubiegłym roku dołączył do składu Manchesteru City

Gianluigi Donnarumma do Manchesteru City dołączył w 2025 roku. Seniorską karierę Włoch rozpoczął w barwach klubu AC Milan (we włoskim klubie wystąpił w 215 meczach), a następnie przeniósł się do Paris Saint-Germain, gdzie przez kilka sezonów był jednym z kluczowych zawodników. W barwach paryskiego zespołu zaliczył 104 występy. Największe jak dotąd sukcesy włoski golkiper świętował właśnie jako piłkarz "Les Parisiens", zdobył on bowiem cztery mistrzostwa Francji, dwa Puchary Francji, trzy Superpuchary Francji, a także wygrał Ligę Mistrzów.

Erling Braut Haaland barwy Manchesteru City reprezentuje już nieco dłużej - szeregi tego zespołu zasilił bowiem w 2022 roku. Wcześniej występował w klubach Bryne FK, Molde FK, Red Bull Salzburg i Borussia Dortmund. Norweg jednak w porównaniu do starszego kolegi do swojego CV najważniejsze sukcesy wpisał już jako zawodnik "The Citizens" - sięgnął on bowiem do tej pory po dwa mistrzostwa Anglii, Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, wygrał klubowe mistrzostwa świata, Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA i Tarczę Wspólnoty.

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Erling Braut Haaland Abdulhamid Hosbas AFP

Erling Haaland GRAHAM HUNT / ProSportsImages / DPPI via AFP AFP

Gianluigi Donnarumma STEFANO RELLANDINI AFP





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