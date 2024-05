Met Gala z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Celebryci oraz ważne osobistości z całego świata marzą o tym, aby znaleźć się na liście gości wydarzenia organizowanego co roku w Nowym Jorku w pierwszy poniedziałek maja. Warto jednak zaznaczyć, że aby wziąć udział w coroczna gala związana ze zbiórką pieniędzy na rzecz Instytutu Kostiumów należącego do Metropolitan Museum of Art, należy wydać niemałe pieniądze. Wcześniej za "bilet" płaciło się jedynie 50 dolarów. Teraz ceny te sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy dolarów, zaś rezerwacja stolika to koszt między 275 a 500 tysięcy dolarów. Chętnych jednak nie brakuje.

