Gwiazdy polskiego sportu ruszyły do urn wyborczych. "Dziś nie ma wymówek"

Wiecie, że nie wypowiadam się na temat polityki, ale dziś zrobię wyjątek. Już w najbliższą niedzielę wybory. Uważam, że głosowanie to nasz obywatelski obowiązek i moment naszej decyzyjności, który jest też przywilejem. To wyraz społecznej odpowiedzialności. Ja zagłosuję i zachęcam do tego samego

Polscy sportowcy biorą udział w wyborach. Zachęcają również kibiców

Dziś nie ma wymówek. Głosuję, bo to mój obywatelski obowiązek. Demokracja ma sens tylko gdy wszyscy idziemy do urn. Każdy głos ma znaczenie. Dlatego zachęcam Was bardzo do tego by ten głos wykorzystać

Ciekawy sposób na zachęcenie swoich kibiców do głosowania znalazł Piotr Lisek. Tyczkarz opublikował w sieci wyjątkowe nagranie. "Sport i polityka się nie łączą, dlatego nie powiem Wam, na kogo macie zagłosować, ani jakie mam zdanie polityczne. Ale zachęcam Was do tego, abyście poszli i zagłosowali ponieważ nie chcę mi się później wieczorem wśród znajomych słuchać tych wszystkich wywodów, że mogło być lepiej, mogło być gorzej, troto toto... Pamiętajcie, to MY rządzimy tym krajem i to MY wybieramy władzę, także jeśli wydaje Ci się, że jeden głos nic nie zmieni, jesteś w wielkim błędzie. Weźmy sprawę w swoje ręce, myślmy o swoich dzieciach i do zobaczenia przy urnach. Trzymajcie się" - przekazał.