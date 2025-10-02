Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gwiazdor zadał jeden cios i powalił policjanta. Nagranie trafiło do sieci

Anna Dymarczyk

Gwiazdor rugby z Tonga i były reprezentant kraju, Penikolo Latu, ma spore kłopoty. 32-latek pojawił się w nocnym klubie, gdzie chciał spędzić przyjemnie czas. Skończyło się na awanturze, w trakcie której zawodnik znokautował miejscowego policjanta, który akurat nie był wtedy na służbie. Choć do zdarzenia doszło w marcu, dopiero teraz nagranie z incydentu trafiło do sieci. Latu ma zostać skazany w listopadzie.

Penikolo Latu jednym ciosem powalił policjanta w nocnym klubie
Penikolo Latu jednym ciosem powalił policjanta w nocnym klubieCCTV (screen z nagrania)materiały prasowe

Latu już od jakiegoś czasu bronił się w sądzie. Twierdził, że w momencie ataku czuł się zagrożony. Sąd uznał jednak, że nic nie usprawiedliwia poziomu brutalności zastosowanego podczas ataku na policjanta.

Penikolo Latu w marcu tego roku, zaraz po godzinie 1:30 w nocy w nocnym klubie w australijskim Newcastle jednym uderzeniem powalił policjanta, Aarona Barnetta. Ofiara musiała otrzymać pomoc w szpitalu - wykryto złamania w obrębie oczodołu i krwawienie do mózgu.

Sprawa była już rozpatrywana przez miejscowy sąd, a dopiero niedawno, ponad pół roku po zdarzeniu, do sieci trafiło nagranie przedstawiające to, co miało miejsce feralnej nocy w King Street Hotel.

Latu tłumaczył, że czuł się zagrożony

Sąd ustalił, że Latu znajdował się w pobliżu parkietu, gdy podszedł do niego przyjaciel ofiary. Barnett miał interweniował, gdy sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. W trakcie przesłuchania ustalono, że popchnął Latu, gdy ten próbował odejść, co doprowadziło do późniejszej eskalacji ze strony rugbysty - ten najpierw rzucił w policjanta szklanką po drinku, a potem go znokautował.

Latu tłumaczył przed sądem, że działał w samoobronie i bał się o swoje bezpieczeństwo. Choć przyznano, że mogło tak być, to nic nie usprawiedliwiało siły, z jaką uderzył ofiarę. Nagrania z miejscowych kamer trafiły do sądu i na ich podstawie oceniono działania zawodnika. Wyrok ma zapaść w listopadzie.

Mężczyzna uderza drugiego mężczyznę pięścią na zatłoczonym parkiecie klubu, wokół znajdują się inni uczestnicy imprezy obserwujący sytuację.
Atak Latu na policjanta - ujęcie z monitoringuCCTV (screen z nagrania)materiały prasowe
Leżący na podłodze mężczyzna z tatuażami na prawym ramieniu oraz dynamicznie poruszająca się osoba w jasnej sukience, otoczeni przez innych ludzi, scena uchwycona w klubie nocnym na parkiecie.
Atak Latu na policjanta - ujęcie z monitoringuCCTV (screen z nagrania)materiały prasowe

Dwóch zawodników podczas meczu rugby, gracz w czarnym stroju biegnie z piłką, podczas gdy przeciwnik w czerwonym stroju próbuje go zatrzymać, w tle widoczni kibice na trybunach.
Penikolo Latu i Richie Mo’ungaMICHAEL BRADLEYAFP
Starcie dwóch zawodników rugby w trakcie meczu, jeden w czarnym stroju z piłką ściskaną pod ramieniem, drugi w białym stroju próbujący zatrzymać przeciwnika, obaj gracze w dynamicznym ruchu.
Penikolo LatuDamien MeyerAFP
