Gwiazdor zadał jeden cios i powalił policjanta. Nagranie trafiło do sieci

Latu już od jakiegoś czasu bronił się w sądzie. Twierdził, że w momencie ataku czuł się zagrożony. Sąd uznał jednak, że nic nie usprawiedliwia poziomu brutalności zastosowanego podczas ataku na policjanta.

Gwiazdor rugby jednym ciosem powalił policjanta. Nagranie trafiło do sieci

Penikolo Latu w marcu tego roku, zaraz po godzinie 1:30 w nocy w nocnym klubie w australijskim Newcastle jednym uderzeniem powalił policjanta, Aarona Barnetta. Ofiara musiała otrzymać pomoc w szpitalu - wykryto złamania w obrębie oczodołu i krwawienie do mózgu.

Haka w wielkim finale Pucharu Świata 2023 w rugby Polsat Sport Polsat Sport

Sprawa była już rozpatrywana przez miejscowy sąd, a dopiero niedawno, ponad pół roku po zdarzeniu, do sieci trafiło nagranie przedstawiające to, co miało miejsce feralnej nocy w King Street Hotel.

Latu tłumaczył, że czuł się zagrożony

Sąd ustalił, że Latu znajdował się w pobliżu parkietu, gdy podszedł do niego przyjaciel ofiary. Barnett miał interweniował, gdy sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. W trakcie przesłuchania ustalono, że popchnął Latu, gdy ten próbował odejść, co doprowadziło do późniejszej eskalacji ze strony rugbysty - ten najpierw rzucił w policjanta szklanką po drinku, a potem go znokautował.

Latu tłumaczył przed sądem, że działał w samoobronie i bał się o swoje bezpieczeństwo. Choć przyznano, że mogło tak być, to nic nie usprawiedliwiało siły, z jaką uderzył ofiarę. Nagrania z miejscowych kamer trafiły do sądu i na ich podstawie oceniono działania zawodnika. Wyrok ma zapaść w listopadzie.

Atak Latu na policjanta - ujęcie z monitoringu CCTV (screen z nagrania) materiały prasowe

Atak Latu na policjanta - ujęcie z monitoringu CCTV (screen z nagrania) materiały prasowe

Penikolo Latu i Richie Mo’unga MICHAEL BRADLEY AFP

Penikolo Latu Damien Meyer AFP