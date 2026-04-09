Gwiazdor żąda miliona za walkę, znalazł się chętny. To byłby absolutny hit

FAME MMA 31 odbędzie się już w maju, ale organizacja nie zdradziła zbyt wielu szczegółów swojej nadchodzącej gali. Zamiast tego włodarz federacji Michał "Boxdel" Baron aktywnie działa w sieci, publikując na swoim Instagramie relacje, a także pojawiając się gościnnie na transmisjach Adriana "Medusy" Salamona.

Milioner zaskoczył ws. walki, wskazał potencjalnego rywala. Tego nikt się nie spodziewał

W trakcie jednego z ostatnich livestreamów na kanale "Medusy" Baron zaskoczył wiele osób deklaracją, z kim chciałby zawalczyć. Okazuje się, że włodarz FAME MMA wciąż jest w treningu, bowiem marzy mu się pojedynek z dawną gwiazdą organizacji - Kacprem Błońskim.

- Chciałbym zrobić sobie na FAME MMA solówkę z Błońskim. Bardzo bym chciał, dlatego trenuję, bo wiesz, on tam dobrze wygląda. Mam też z czego uderzyć. Jest to realne. (…) Niejeden j***ł (freak fighty) i wrócił. (...) Ludzie zmieniają zdanie, nie ma w tym nic złego - powiedział.

Co ciekawe, Błoński w niedawnym wywiadzie dla "Żurnalisty" zdradził, że mimo wcześniejszych deklaracji o końcu kariery, byłby w stanie wrócić do freak fightów. Popularny influencer przedstawił natomiast jeden konkretny warunek, jaki musiałby zostać spełniony, aby tak się stało. Jest nim propozycja opiewająca na okrągły milion złotych.

- To są pieniądze, które mogą ci dać właśnie to bezpieczeństwo na długi okres. Wiemy, że wtedy bym złamał swoje jakieś słowo, bo napisałem te dwa lata temu, że nigdy więcej nie zawalczę, ale myślę, że milion... to byłby cios w policzek dla moich ciężko pracujących rodziców i dla ludzi dookoła, że jestem w stanie odrzucić takie pieniądze, którymi mógłbym pomóc im i sobie - argumentował.

Na ten moment nie ma pewności co do tego, czy FAME MMA faktycznie zdecyduje się zapłacić swojej dawnej gwieździe tak ogromne pieniądze. Baron wskazuje jednak, że jego zestawienie z Błońskim jest jak najbardziej realne. Niewykluczone, że zakulisowo toczą się pewne rozmowy w tej sprawie.

Boxdel i Wojciech Gola Karol Makurat East News

FAME MMA Karol Makurat/REPORTER East News

Marcin Dubiel, Kacper Błoński TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News East News

