Gwiazdor wraca do gry. Żona nie wytrzymała, podjęła zaskakującą decyzję

Sergio Ramos to postać doskonale znana fanom futbolu. Hiszpan należy do tej grupy piłkarzy, który nie może pochwalić się najbogatszym CV jeśli chodzi o liczbę klubów, w których barwach występował. Karierę seniorską rozpoczął od podpisania kontraktu z Sevilla Atletico, następnie przeniósł się do Sevilla FC. W 2005 roku został piłkarzem Realu Madryt, z którego odszedł dopiero w 2021 roku, gdy zasilił szeregi Paris Saint-Germain. W 2023 roku ponownie dołączył do Sevilla FC, a jego kontrakt wygasł w czerwcu 2024 roku.

