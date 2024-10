Gwiazdor w wieku 21 lat nagle zakończył karierę. Chce zostać… księdzem

AJ Griffin jeszcze do niedawna uznawany był za wschodzącą gwiazdę amerykańskiej koszykówki. W 2022 roku młody gwiazdor wybrany został przez Atlantę Hawks z 16. numerem w drafcie NBA. Wiążąc się z tą drużyną podpisał czteroletni kontrakt wart 171, mln dolarów. Barwy tej ekipy 21-latek reprezentował z dumą w sezonach 2022/2023 i 2023/2024, a łącznie rozegrał aż 92 spotkania, inkasując przy okazji ponad siedem milionów.

AJ Griffin zrezygnował ze sportu. "Chcę podążać za Jezusem"

21-letni Amerykanin swoją decyzję przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak się okazuje, były już koszykarz wcale nie bez powodu postanowił tak nagle zakończyć sportową karierę. Chce on bowiem zostać... księdzem , o czym poinformował na filmie opublikowanym na platformie YouTube.

"Porzuciłem koszykówkę, aby podążać za Jezusem. Chrystus pojawił się w moim życiu w 2020 roku i wtedy wszystko się zaczęło. Koszykówka była moją pasją, powodem do życia, ale kiedy odnalazłem Boga, pokazał mi, że wszyscy jesteśmy stworzeni, aby go chwalić i wielbić. Wszystkim nam powierzył misję, którą musimy wypełnić. Odejście od koszykówki pozwala mi całkowicie poświęcić się kościołowi i całym sercem służyć Bogu. W oczach wielu ta decyzja może uznawana być za porażkę, ale chcę, aby wszyscy wiedzieli, że dla mnie jest to przede wszystkim wielka ekscytacja i radość" - przekazał.