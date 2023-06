Gwiazdor TikToka spotkał Cristiano Ronaldo. Nagranie robi furorę w sieci

Napastnik saudyjskiego klubu Al-Nassr gdziekolwiek by się nie pojawił, zawsze otaczany jest tłumem fanów. Co więcej, 38-latek budzi ogromne zainteresowanie kibiców futbolu nie tylko w Arabii Saudyjskiej, ale również w ojczyźnie. Cristiano na jakiś czas wrócił do Portugalii, gdzie wraz z kolegami rozegrał trzeci mecz rundy kwalifikacyjnej eliminacji do Euro 2024 z Bośnią i Hercegowiną. Podczas sobotniego meczu doszło do nietypowego incydentu. W pewnym momencie fan Cristiano Ronaldo wbiegł bowiem na murawę z flagą Portugalii, po czym padł w ramiona swojego idola . Nie było to jednak jedyne spotkanie 38-letniego gwiazdora z fanami.