Gwiazdor szuka tej jedynej. Weźmie udział w "Love Island. Wyspa Miłości"

4 września rozpoczął się kolejny już sezon programu rozrywkowego w stylu reality-show "Love Island. Wyspa Miłości". Na czym dokładnie polega to show? Już tłumaczymy. Otóż do programu zgłaszają się single, którzy szukają miłości. Uczestnicy wprowadzają się do luksusowej willi w słonecznej Andaluzji, gdzie dobierają się w pary. W trakcie trwania tego show panie i panowie mogą zamieniać się partnerami. Jest jednak jedna zasada - single wracają do domu.