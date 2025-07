Gwiazdor rzucił wyzwanie Ewie Swobodzie. A myślała, że już do tego nie dojdzie

Ewa Swoboda od dawna pokazywała, że jest chętna na podejmowanie działalności medialnej i szukanie dla siebie kolejnych okazji nie tylko do tego, by spełniać się w sporcie zawodowym. Kiedy po raz pierwszy usłyszała o wyzwaniu IShowSpeed była gotowa podnieść rękawicę. Jak będzie tym razem?

Polka przyjęła wyzwanie i zaprosiła celebrytę do zmierzenia się podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej. IShowSpeed miał jednak ostatecznie inne plany i jak dotąd nie wystartował we wspólnym biegu ze Swobodą. W Polsce już jednak był i wyglądało na to, że w najbliższym czasie nie zawita ponownie do naszego kraju. Od tamtego czasu sytuacja mogła jednak ulec zmianie i zdaje się, że IShowSpeed nie odpuścił.