Gwiazdor pochwalił się nowym "cackiem". Cena może przyprawić o zawrót głowy

Bez wątpienia jeden z najlepszych sezonów w Hiszpanii Benzema odnotował w sezonie 2012/2022, kiedy to zdobył on 44 bramki i zaliczył 15 asyst w 46 meczach. Osiągnięcia francuskiego napastnika doceniono w 2022 roku, kiedy to nagrodzony został Złotą Piłką, pokonując m.in. Sadio Mane, Kevina de Bruyne i Roberta Lewandowskiego. Nagroda ta wiele znaczyła dla Benzemy, o czym doskonale świadczy fakt, że piłkarz zdecydował się na zakup wyjątkowego akcesorium, które przez kolejne lata przypominać mu będzie o tak wielkim osiągnięciu w życiu zawodowym. Pochwalił się nim jednak dopiero teraz.