Gwiazdor oskarżony o nękanie modelki. Są nowe dowody, sąd wznawia śledztwo

David Nalbandian nie jest postacią anonimową w świecie sportu. Status profesjonalny tenisista otrzymał w 2000 roku i przez 13 lat brylował na arenach międzynarodowych. Swego czasu był nawet trzecim najlepszym zawodnikiem w światowym rankingu męskiego tenisa, jeśli chodzi o grę pojedynczą. Raz udało mu się nawet dotrzeć do finału turnieju wielkoszlemowego. Było to podczas Wimbledonu w 2002 roku. Argentyńczyk musiał jednak wówczas uznać wyższość Australijczyka Lleytona Hewitta. Po zakończeniu swojej przygody z tenisem 41-latek postanowił spróbować jeszcze swoich sił w innej dyscyplinie sportowej. Na krótko po przejściu na "tenisową emeryturę" został on bowiem kierowcą rajdowym.