Gwiazdor nie mógł tego dłużej ukrywać. Odrzucił fortunę, a później zawalczył z Adamkiem

Patryk Górski

W jednym z ostatnich materiałów promujących galę FAME MMA 31 w Koszalinie Kasjusz "Don Kasjo" Życiński postanowił wypowiedzieć się na temat swojej kariery we freakach. Hubert Mściwujewski zapytał go o najwyższą propozycję walki, a gwiazdor nie zwlekał z odpowiedzią. - W moim życiu milion w tę czy w tę nie zmieni już nic - słyszymy od dawnego rywala Tomasza Adamka.

Bokser w ringu z podniesionymi rękami, w rogu portret drugiego boksera patrzącego przed siebie.
Tomasz Adamek, Kasjusz "Don Kasjo" ŻycińskiMateusz Porzucek / PressFocus/NEWSPIX.PLNewspix.pl

FAME MMA 31 odbędzie się już 9 maja w koszalińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej. W trakcie wydarzenia fani zobaczą w oktagonie turniej "Fight Club" w formule boksu w małych rękawicach. Zawodnikami, którzy wezmą w nim udział, są m.in. Akop Szostak, Robert Karaś, Jose Simao, Maksymilian Wiewiórka oraz Kasjusz "Don Kasjo" Życiński. Dodatkowo nagrodą główną w ich rywalizacji jest luksusowe BMW M5 wyceniane w sieci na ponad pół miliona złotych.

Lewandowski oświadcza ws. transferu do Serie A. Nie wytrzymał po tym pytaniu

Walka w FAME MMA może okazać się szczególnie wyjątkowa dla ostatniego z wymienionych panów. Popularny "Don Kasjo" powraca do organizacji po półtora roku przerwy i walce z Tomaszem Adamkiem na PGE Narodowym w Warszawie w październiku 2024 r. - wygrana legendy boksu jednogłośną decyzją sędziów.

Życiński był bohaterem jednego z ostatnich materiałów promujących nadchodzącą galę. Gwiazdor w trakcie dnia spędzonego z konferansjerem FAME MMA, Hubertem Mściwujewskim, wypowiedział się na wiele ciekawych tematów dotyczących swojej kariery. W pewnym momencie ich rozmowy padło nawet pytanie o najwyższą propozycję walki, a zawodnik nie ukrywał, że wyniosła ona 1,3 mln złotych.

- 1,3 mln złotych za Najmana w High League. Powiedzieli: "Kasjusz na każdego jest kwota, powiedz ile?" Odpowiedziałem, że nie ma kwoty, posadźcie go koło mnie na konferencji za darmo. (…) W moim życiu milion w tę czy w tę nie zmieni już nic. Później jak z nim walczyłem, dostałem 70 tys. za tę walkę. Odmówiłem 1,3 mln, bo dla mnie pieniądz nie jest najważniejszy. Jest bardzo ważny, ale nie najważniejszy i zawsze tak zostanie - mówi "Don Kasjo"

Zobacz również:

Anna Lewandowska
Sportowe życie

Anna Lewandowska w "Tańcu z gwiazdami"? I to z kim. "Będziemy razem tańczyć"

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

Jeden z najlepszych zawodników FAME MMA w historii zdradził więc, że w przeszłości z niebotyczną ofertą zwróciła się do niego - zamknięta w 2022 r. - organizacja High League. Rywalem Życińskiego miał być wówczas Marcin Najman, z którym i tak zawalczył on później za... 70 tys. zł.

"Don Kasjo" zdaje się nie żałować swoich decyzji i wprost wskazuje, że pieniądze nie są dla niego priorytetową wartością. Warto odnotować, że freak fighter kilka lat po zniknięciu High League z rynku zmierzył się z Tomaszem Adamkiem, a ich starcie z pewnością zagwarantowało mu także pokaźną wypłatę.

Tomasz Adamek, Kasjusz "Don Kasjo" ŻycińskiFame MMAmateriały promocyjne
Marcin Najman Pawel Wodzynski/East News East News
Tomasz AdamekTOMASZ GOLLA/AGENCJA SEEast News
Tomasz Adamek: Zawsze najlepszy byłem w boksie, a kopanie mi nie wychodziło. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

