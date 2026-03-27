Gwiazdor nie ma złudzeń co do zachowania Nawrockiego. Zaskoczył

W poniedziałek, 23 marca, w sieci ukazał się kolejny odcinek podcastu "WojewódzkiKędzierski", a gościem w studiu "Onetu" tym razem został Krzysztof Stanowski. Mężczyzna w trakcie rozmowy kilkukrotnie był prowokowany przez Kubę Wojewódzkiego, ale skutecznie udawało mu się odpierać ataki i odpowiadać na niewygodne pytania "Króla TVN-u".

W pewnym momencie tematyka programu zeszła na osobę Karola Nawrockiego, a Stanowski został zapytany o swoją prywatną opinię na temat głowy państwa.

- Jest bardzo miłym człowiekiem i czuję do niego sympatię. Był bardzo sprawiedliwy zawsze wobec mnie - powiedział, zaznaczając przy tym, że wspomniane czynniki nie przeszkadzają mu w byciu obiektywnym.

Gwiazdor podsumował Nawrockiego. Zaskoczył

Sylwester Wardęga w trakcie jednej z ostatnich transmisji na żywo na swoim kanale YouTube postanowił wypowiedzieć się na temat Nawrockiego i Stanowskiego. Popularny influencer, mający za sobą także pracę w FAME MMA jako konferansjer i zawodnik, podzielił się z widzami swoimi przemyśleniami na temat motywacji, które mogą towarzyszyć prezydentowi w nawiązywaniu dobrych relacji z dziennikarzem.

- Ciekawe, czy była w tym pewna kalkulacja, bo Karol Nawrocki był bardzo miły dla Stanowskiego. Pamiętam, jak w trakcie kampanii coś źle poszło Nawrockiemu, to nawet się zatrzymał i mówił: "Zawiodłem pana. Czy pan się na mnie zawiódł, panie Stanowski?". Był taki moment, że ten Stanowski mógł się poczuć, że jest bardzo ważny dla Nawrockiego i oczywiście być może jest, być może tam jest prawdziwa sympatia, nie wiem tego, ale być może tam jest też jakaś kalkulacja ze strony prezydenta, bo jednak Stanowski jest opiniotwórczy, tak sobie gdybam - powiedział.

Słowa twórcy internetowego wskazują, że ten nie ma pewności, czy uprzejmość Nawrockiego wobec Stanowskiego wynika z faktycznej sympatii, czy jest formą wywalczenia sobie przychylnych opinii w jego medium - "Kanale Zero".

Sam Stanowski jeszcze w trakcie wizyty w "WojewódzkiKędzierski" zapewnił jednak, że nie ma problemu z krytycznym odbiorem działań prezydenta. - Jako jedyny podczas debaty w telewizji "Republika" powiedziałem o tej kawalerce do Karola Nawrockiego, powiedziałem wtedy, że musi się z tego wytłumaczyć - podał przykład.

Karol Nawrocki po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego po spotkaniu z Andrzejem Dudą

Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki

Sylwester Wardęga

Nawrocki po rozmowie z Mentzenem. Pierwsza reakcja Polsat News Polsat News