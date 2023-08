Gwiazdor NFL doprowadził do śmiertelnego wypadku. Sąd wydał wyrok

Jedziesz samochodem z prędkością około 160 mil na godzinę po publicznej ulicy, kończysz zabijając dziewczynę i jej psa i dostajesz od trzech do 10 lat. Idziesz do pokoju hotelowego, gdzie chcesz odzyskać swoją skradzioną własność (wiem, bo stan Kalifornia uznał to za moją winę) i dostajesz od 9 do 33 lat? Ten sam sąd, to samo miasto, ten sam stan. Nie wiem. Jakoś mi to nie pasuje. Mówię tylko

~ oznajmił w nagraniu opublikowanym na Twitterze.