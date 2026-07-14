W 2003 roku doszło do sytuacji, która kompletnie zszokowała polską opinię publiczną. Piotr O., określany mianem "króla oszustów" z Biłgoraja, dokonał jednego z najbardziej zuchwałych przekrętów w historii świata sportu.

Ofiarą polskiego przestępcy padł ikoniczny piłkarz, będący jednocześnie jednym z kreatorów sukcesu w postaci tytułu mistrzów świata, wywalczonego przez Brazylijczyków w 1994 roku. Mowa o Romario, który dał się omamić Piotrowi O., powierzając mu około 5 mln dolarów. Polak roztoczył przed piłkarzem wizję pomnożenia majątku. W rzeczywistości brazylijski gwiazdor stał się ofiarą milionowego wyłudzenia. Nie było to oczywiście pierwsze, ani ostatnie przestępstwo polskiego złoczyńcy.

W 2025 roku Piotr O. został zatrzymany przez policję. Wcześniej przez 7 lat "króla oszustów" z Biłgoraja był poszukiwany dwoma listami gończymi, Europejskim Nakazem Aresztowania i dwoma zarządzeniami o przymusowym doprowadzeniu.

Zmarł "króla oszustów" z Biłgoraja. Polski przestępca miał 58 lat

Za swoją przestępczą działalność Piotr O. usłyszał kilka wyroków. Ostatni z nich, wydany w 2025 roku, obligował go do spędzenia 13 lat za kratami. Okazuje się, że był to jedocześnie ostatni wyrok w życiu "króla oszustów" z Biłgoraja.

Jak podaje portal "Fakt", Piotr O. zmagał się z chorobą onkologiczną. Ostatnie miesiące swojego życia spędził w więzieniu. Z pozyskanych informacji wynika, że człowiek, który lata temu oszukał słynnego Romario, miał umrzeć 6 lipca 2026 roku. W chwili śmierci miał on 58 lat.

- Jego prochy spoczęły w rodzinnym grobie na jednym z biłgorajskich cmentarzy. Do końca życia nie przyznał się do winy. Romario, który na początku XXI wieku odwiedził Lublin, składając zeznania w prokuraturze, nigdy nie odzyskał swoich pieniędzy - piszą dziennikarze wspomnianego wyżej portalu.

Romario AFP





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