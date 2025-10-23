Gwiazdor inwestuje w sport. Niedawno zaskoczył wszystkich Polaków
W ostatnich latach coraz więcej gwiazd ze świata show-biznesu decyduje się na inwestowanie w kluby piłkarskie. W ubiegłym roku do tego grona dołączył Ed Sheeran, który fanem futbolu jest od wielu już lat. Swoją miłość do piłki nożnej artysta zaprezentował kilkakrotnie także fanom z Polski.
Coraz więcej gwiazd show-biznesu dostrzega potencjał finansowy i wizerunkowy w inwestowaniu w piłkarskie kluby. Celebryci, aktorzy czy muzycy angażują się w sport nie tylko z pasji, ale również jako element budowania swojej marki i dywersyfikacji majątku. Przykładów nie brakuje: Ryan Reynolds i Rob McElhenney tchnęli nowe życie w walijski Wrexham, dyrektor generalny Disneya Bob Iger i jego żona Willow Bay przejęli Angel City FC, a Drake jest współinwestorem włoskiego klubu FC Venice. W futbol inwestują także znani sportowcy - jakiś czas temu Serena Williams zainwestowała w żeński klub Angel City FC w lidze NWSL, a David Beckham został prezydentem Inter Miami CF, który od 2020 gra w lidze MLS.
Ed Sheeran jest wielkim fanem futbolu. Niedawno zainwestował w znany klub
W ubiegłym roku do grona "futbolowych inwestorów" dołączył Ed Sheeran. Nabył on wówczas mniejszościowy udział w Ipswich Town. Legendarny muzyk futbolem interesuje się nie od dziś - poczynania "The Tractor Boys" śledzi od wielu lat, a od 2021 roku sponsoruje koszulki męskiej i żeńskiej drużyny klubu. Ewentualna inwestycja w Ipswich Town była więc do przewidzenia.
"Jestem naprawdę podekscytowany, że kupiłem niewielki procent udziałów w moim rodzinnym klubie piłkarskim. Każdy kibic piłkarski marzy o tym, aby zostać właścicielem klubu, który wspiera, i jestem bardzo wdzięczny za tę możliwość. Mieszkam w Suffolk od trzeciego roku życia i chociaż podróżuję po świecie i czasami czuję się jak outsider w dużych miastach, Suffolk i Ipswich zawsze sprawiały, że czułem się częścią większej społeczności" - mówił Sheeran cytowany przez klubowe media.
O miłości Eda Sheerana do futbolu jakiś czas temu mogli przekować się również polscy kibice. Podczas koncertu na PGE Narodowym w Warszawie w 2002 roku w ramach "+ - = ÷ x Tour" gwiazdor przyodział bowiem koszulkę piłkarskiej reprezentacji Polski. Trzy lata później podczas trasy "Mathematics" na Traczyński Arenie we Wrocławiu muzyk ponownie zaskoczył fanów - tym razem jednak na scenie pojawił się w koszulce klubu Śląsk Wrocław.
Kilka tygodni temu o artyście z Wielkiej Brytanii znów zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą wyjątkowej współpracy, która ujrzała światło dzienne w pierwszej połowie października. Wówczas w sieci pojawiła się polska wersja hitu "Azizam", którą Ed Sheeran zaśpiewał wraz z influencerem "Łatwogangiem". Tym gestem Sheeran udowodnił, że polski naród wcale nie jest mu obojętny. Można więc podejrzewać, że podczas kolejnej trasy muzyk ponownie odwiedzi nasz kraj.