Coraz więcej gwiazd show-biznesu dostrzega potencjał finansowy i wizerunkowy w inwestowaniu w piłkarskie kluby. Celebryci, aktorzy czy muzycy angażują się w sport nie tylko z pasji, ale również jako element budowania swojej marki i dywersyfikacji majątku. Przykładów nie brakuje: Ryan Reynolds i Rob McElhenney tchnęli nowe życie w walijski Wrexham, dyrektor generalny Disneya Bob Iger i jego żona Willow Bay przejęli Angel City FC, a Drake jest współinwestorem włoskiego klubu FC Venice. W futbol inwestują także znani sportowcy - jakiś czas temu Serena Williams zainwestowała w żeński klub Angel City FC w lidze NWSL, a David Beckham został prezydentem Inter Miami CF, który od 2020 gra w lidze MLS.

Niels Frederiksen: Nie ma łatwych meczów Polsat Sport

Ed Sheeran jest wielkim fanem futbolu. Niedawno zainwestował w znany klub

W ubiegłym roku do grona "futbolowych inwestorów" dołączył Ed Sheeran. Nabył on wówczas mniejszościowy udział w Ipswich Town. Legendarny muzyk futbolem interesuje się nie od dziś - poczynania "The Tractor Boys" śledzi od wielu lat, a od 2021 roku sponsoruje koszulki męskiej i żeńskiej drużyny klubu. Ewentualna inwestycja w Ipswich Town była więc do przewidzenia.

"Jestem naprawdę podekscytowany, że kupiłem niewielki procent udziałów w moim rodzinnym klubie piłkarskim. Każdy kibic piłkarski marzy o tym, aby zostać właścicielem klubu, który wspiera, i jestem bardzo wdzięczny za tę możliwość. Mieszkam w Suffolk od trzeciego roku życia i chociaż podróżuję po świecie i czasami czuję się jak outsider w dużych miastach, Suffolk i Ipswich zawsze sprawiały, że czułem się częścią większej społeczności" - mówił Sheeran cytowany przez klubowe media.

O miłości Eda Sheerana do futbolu jakiś czas temu mogli przekować się również polscy kibice. Podczas koncertu na PGE Narodowym w Warszawie w 2002 roku w ramach "+ - = ÷ x Tour" gwiazdor przyodział bowiem koszulkę piłkarskiej reprezentacji Polski. Trzy lata później podczas trasy "Mathematics" na Traczyński Arenie we Wrocławiu muzyk ponownie zaskoczył fanów - tym razem jednak na scenie pojawił się w koszulce klubu Śląsk Wrocław.

Rozwiń

Kilka tygodni temu o artyście z Wielkiej Brytanii znów zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą wyjątkowej współpracy, która ujrzała światło dzienne w pierwszej połowie października. Wówczas w sieci pojawiła się polska wersja hitu "Azizam", którą Ed Sheeran zaśpiewał wraz z influencerem "Łatwogangiem". Tym gestem Sheeran udowodnił, że polski naród wcale nie jest mu obojętny. Można więc podejrzewać, że podczas kolejnej trasy muzyk ponownie odwiedzi nasz kraj.

Ed Sheeran wystąpił na Tarczyński Arena we Wrocławiu Mark Surridge materiały prasowe

Ed Sheeran AFP

Ed Sheeran AFP