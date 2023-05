Gwiazdor F1 staje w obronie znanego piłkarza. Emocjonalny apel

To druzgocące, gdy pomyśli się, że w roku 2023 nadal widzimy takie obrazki i słyszymy o rasizmie. To naprawdę mocno we mnie uderza, bo przywołuje emocje związane z sytuacjami, których doświadczałem w Wielkiej Brytanii, czy też podczas zawodów we Włoszech, Francji i Hiszpanii. (...) Wszyscy nadal musimy robić więcej ws. rasizmu. Jeśli zobaczymy jakieś gesty, usłyszymy jakieś okrzyki, to musimy działać

~ powiedział.