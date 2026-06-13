Julia Suryś w polskim show-biznesie nie jest postacią anonimową. 24-latka od kilku już lat jest jedną z największych gwiazd "Tańca z gwiazdami". W programie Polsatu do tej pory miała okazję tańczyć u boku między innymi aktora Michała Mikołajczaka oraz piosenkarza Filipa Lato. W ostatnim sezonie natomiast do samego końca walczyła o Kryształową Kulę z aktorem i freak fighterem, Sebastianem Fabijańskim.

Na brak wrażeń tancerka nie może także narzekać w życiu prywatnym. Już jakiś czas temu dała ona bowiem znać, że szykuje się do ślubu. Teraz 24-latka pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem z wesela. "No i bang, jestem żoną!" - tak podpisała zdjęcie ze swoim mężem, Marcinem Stromeckim.

Rozwiń

Kulisami ślubu tancerki i piłkarza podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych zaproszona na to wydarzenie Izabela Skierska. Tancerka opublikowała w sieci multum zdjęć i nagrań, na których zobaczyć można m.in. suknię ślubną panny młodej. Kreację Suryś na ten ważny dzień przygotowała Viola Piekut. Projektantka stworzyła także drugą suknię, w którą Suryś przebrała się później.

Julia Suryś i Marcin Stromecki wzięli ślub Instagram/juliasurys materiał zewnętrzny

Julia Suryś na ślubnym kobiercu. Jej mąż jest piłkarzem

Historia Julii Suryś i Marcina Stromeckiego nadałaby się na scenariusz dobrego filmu hollywoodzkiego. Gwiazda "Tańca z gwiazdami" piłkarza ŁKS-u Łomża poznała bowiem podczas meczu, w którym grał. Pancerka po latach ujawniła, że podczas pierwszego spotkania ze Stromeckim zaliczyła ogromną wpadkę. Nie miała ona bowiem wówczas na sobie okularów korekcyjnych i pomyliła swojego ukochanego z innym piłkarzem z tej samej drużyny.

"Pomyliłam go z kolegą, ale stwierdziłam, że mega przystojny. Mówię mamie, że to ten, po czym później, jak do mnie podszedł, okazało się, że nie ten, ale równie przystojny" - ujawniła w programie "halo, tu polsat".

Marcin Stromecki i Julia Suryś w studio "halo tu polsat" AKPA

Julia Suryś Adam Jankowski East News

Sebastian Fabijański i Julia Suryś Wojciech Olkuśnik East News





Co ma w sobie Maja Chwalińska? Trenerzy Polki zabrali głos. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport