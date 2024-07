Gwiazda reprezentacji zrobiła to tuż przed igrzyskami. Czekał na to lata

Georg Grozer wziął ślub

Helena Havelkova i Georg Grozer ślubowali sobie w pięknych okolicznościach przyrody. Niemiecki siatkarz musi już szykować się na igrzyska, znalazł więc ostatni moment na to, by bawić się na weselu z rodziną i przyjaciółmi. On i Czeszka są parą od 2017 roku i długo czekali na zaślubiny.