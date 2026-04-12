Gwiazda reprezentacji mów pas. Dostanie emeryturę. Jeden warunek
Po 16 latach gry w reprezentacji Polski Paweł Zatorski powiedział "pas". Libero już wcześniej, za sprawą medalu na igrzyskach olimpijskich, zapewnił sobie emeryturę olimpijską. Jest jeden warunek, który musi zostać spełniony, żeby siatkarz ją otrzymał.
Marzec i kwiecień siatkarze reprezentacji Polski wybrali sobie jako miesiące do ogłaszania decyzji o zakończeniu kariery w kadrze. Niedawno taką decyzję ogłosił rozgrywający Marcin Janusz. Nie minęło dużo czasu i taką samą decyzję ogłosił fanom Paweł Zatorski.
"Trudno zamknąć w słowach coś, co było tak wielką częścią mojego życia. Dorastałem na tej drodze - jako zawodnik i jako człowiek. Każdy mecz, każda szatnia, każda chwila z tą drużyną zostawiła we mnie ślad" - rozpoczął swój pożegnalny wpis z reprezentacją libero.
"Były momenty, które bolały i takie, które dawały szczęście, jakiego nie da się opisać. Były też chwile, kiedy ciało mówiło 'dość', ale serce nie pozwalało się zatrzymać. Zdrowie nie raz zostawało na parkiecie - ale dla tej koszulki zawsze było warto. Jedno było niezmienne - duma, kiedy mogłem reprezentować Polskę" - dodał 35-latek.
Libero na razie zakończył tylko karierę reprezentacyjną. Dalej będzie grał w lidze. Obecnie reprezentuje barwy Asseco Resovii Rzeszów, z którą walczy o finał PlusLigi. Na razie Rzeszowianie rozpoczęli od falstartu, bowiem w niedzielne popołudnie przegrali na wyjeździe z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 0:3.
Zapewnił sobie emeryturę, ale jej nie pobiera. Dlaczego?
Pod względem finansowym Zatorski o swoją przyszłość nie musi się martwić. Ma już zapewnioną m.in. emeryturę olimpijską za srebrny medal, wywalczony z kadrą na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.
Świadczenie przysługuje jednak sportowcom, którzy ukończyli 40 lat. W czerwcu Zatorski będzie świętował 36. urodziny. To oznacza, że na pierwszy przelew emerytalny libero musi jeszcze poczekać nieco więcej niż cztery lata. Obecnie emerytura olimpijska wynosi 5116,99 zł.