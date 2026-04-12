Marzec i kwiecień siatkarze reprezentacji Polski wybrali sobie jako miesiące do ogłaszania decyzji o zakończeniu kariery w kadrze. Niedawno taką decyzję ogłosił rozgrywający Marcin Janusz. Nie minęło dużo czasu i taką samą decyzję ogłosił fanom Paweł Zatorski.

"Trudno zamknąć w słowach coś, co było tak wielką częścią mojego życia. Dorastałem na tej drodze - jako zawodnik i jako człowiek. Każdy mecz, każda szatnia, każda chwila z tą drużyną zostawiła we mnie ślad" - rozpoczął swój pożegnalny wpis z reprezentacją libero.

"Były momenty, które bolały i takie, które dawały szczęście, jakiego nie da się opisać. Były też chwile, kiedy ciało mówiło 'dość', ale serce nie pozwalało się zatrzymać. Zdrowie nie raz zostawało na parkiecie - ale dla tej koszulki zawsze było warto. Jedno było niezmienne - duma, kiedy mogłem reprezentować Polskę" - dodał 35-latek.

Zobacz również: Anna Dymarczyk

Zapewnił sobie emeryturę, ale jej nie pobiera. Dlaczego?

Pod względem finansowym Zatorski o swoją przyszłość nie musi się martwić. Ma już zapewnioną m.in. emeryturę olimpijską za srebrny medal, wywalczony z kadrą na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Świadczenie przysługuje jednak sportowcom, którzy ukończyli 40 lat. W czerwcu Zatorski będzie świętował 36. urodziny. To oznacza, że na pierwszy przelew emerytalny libero musi jeszcze poczekać nieco więcej niż cztery lata. Obecnie emerytura olimpijska wynosi 5116,99 zł.

Paweł Zatorski (z prawej) po raz ostatni zagrał w reprezentacji Polski w finale igrzysk olimpijskich w Paryżu

Paweł Zatorski (z numerem 17) w reprezentacji Polski

Paweł Zatorski Bogdanka Volley Cup

PGE Wybrzeże Gdańsk - ORLEN Wisła Płock. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport