Gwiazda polskiej siatkówki zawiesiła karierę. Znamy powód. Sama ogłosiła

Środkowa ŁKS Commercecon Łódź postanowiła o zawieszeniu kariery w porozumieniu ze swoim klubem. "Decyzja Klaudii jest podyktowana względami rodzinnymi i podjęta została w całkowitym porozumieniu z klubem" - przekazały władze klubowe w oficjalnym komunikacie na sezon 2025/2026.

Klaudia Groffik postanowiła zawiesić karierę

"Klaudia oczywiście pozostaje z nami. Będzie nas wspierać, więc z pewnością nie zniknie Wam z horyzontu, a my będziemy cały czas blisko, jak to w rodzinie - rodzinie Łódzkiego Klubu Sportowego. Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe emocje, które mogliśmy razem przeżywać i bardzo mocno liczymy na kolejne!" - brzmiał oficjalny komunikat przekazany przez ŁKS Commercecon Łódź, który klub wydał pod koniec września.

Środkowa ma za sobą nie tylko grę w klubie, ale również sukcesy w biało-czerwonych barwach. Groffik jeszcze pod nazwiskiem Alagierska zdobywała brąz Ligi Narodów i walczyła podczas igrzysk olimpijskich. Poprzedni letni sezon okazał się być dla niej jednak spokojniejszy - Lavarini nie powołał jej i paru innych znanych zawodniczek, w tym m.in. Marii Stenzel czy Natalii Mędrzyk.

Klaudia Groffik oficjalnie poinformowała. Wielka radość

Po paru miesiącach od komunikatu, Groffik postanowiła oficjalnie przekazać radosne wieści swoim fanom. Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym prezentowała ciążowy brzuch. To oznacza, że do gry zapewne też nie wróci zbyt szybko, póki co ma się jednak z czego radować.

Groffik ma za sobą trudny czas. W 2022 roku została żoną Mateusza Szczepaniaka i przyjęła podwójne nazwisko, potem jednak doszło do nagłego rozwodu. W 2025 roku poślubiła trenera przygotowania fizycznego, Bartosza Groffika i teraz wspólnie z nim spodziewa się narodzin upragnionego dziecka.

Klaudia Groffik (z domu Alagierska) w tym sezonie nie otrzymała powołania od Stefano Lavariniego Piotr Matusewicz/AFP/MARCIN GOLBA/NurPhoto East News

Klaudia Groffik, z domu Alagierska ( z numerem 3) w reprezentacji Polski LUKASZ KALINOWSKI East News

