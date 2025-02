Gwiazda Ninja Warrior Polska została mamą. Jej partner to reprezentant Polski

To właśnie na planie tego programu 35-latka poznała swojego obecnego partnera, Mateusza Świerczyńskiego . Jej ukochany nie jest postacią anonimową w świecie polskiego sportu - od 2012 roku był on bowiem reprezentantem kraju w badmintonie i przed pójściem do "Love Island" reprezentował barwy klubu SKB Litpol-Malow Suwałki.

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński przekazali radosne wieści. "Najważniejsza data w naszym życiu"

W piątek 7 lutego Karolina Gilon i jej ukochany poinformowali o narodzinach swojego pierworodnego syna. Chłopiec przyszedł na świat 31 stycznia. "To zdecydowanie najważniejsza data w naszym życiu. Zostaliśmy rodzicami zdrowego, pięknego synka. Dziękuję za wszystko, co się wydarzyło na tej sali. (...) To co moi drodzy? Dajcie nam chwile. Zasikane pieluchy, przytulaski, nieprzespane noce, bolące krocze to nasza nowa rzeczywistość, w której się znajdujemy. Będę stopniowo do Was wracać. Ściskamy cała nasza trójka" - przekazała modelka w emocjonalnym wpisie na Instagramie.