Na zegarek trenera zwrócił uwagę na Twitterze Jakub Roskosz, znany bloger lifestyle'owy oraz m.in. właściciel koszykarskiego "MVP Magazynu".

Roskosz rozpoznał, że czarno-błękitny zegarek to Richard Mille RM 010 AMC Automatic Skeleton, który wyprodukowano w liczbie jedynie 30 sztuk. Jego cena jest zawrotna - w przeliczeniu na polską walutę to ok. 650 tys. złotych.

Bloger zwrócił przy okazji uwagę także na zegarek oponenta Guardioli, Thomasa Tuchela. Był on bardziej "standardowy", choć również nie należał do najtańszych ozdób. Hublot Classic Fusion to koszt ok. 27 tys. zł.





Chelsea zwycięska w finale

W finale Ligi Mistrzów Chelsea pokonała Manchester City 1-0. Bramkę na wagę zwycięstwa strzelił w 42. minucie Kai Havertz.



Zdjęcie Zegarek Guardioli wyróżniał się m.in. paskiem w klubowych barwach / Marc Atkins / Getty Images

