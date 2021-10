Grzegorz Krychowiak często pokazuje się w zaskakujących stylizacjach. Internauci zapewne doskonale pamiętają jego płaszcz z futerkiem, który w sieci wywołał prawdziwą furorę.

Zamiłowanie do mody doprowadziło reprezentanta Polski w piłce nożnej do założenia własnej marki Balamonte. Ta rozwinęła się już całkiem nieźle. Firma z siedzibami w Warszawie i Poznaniu reklamuje się włoskim stylem. To miejsce zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Klient umawia się na spotkanie, decyduje o kroju, tkaninie, dodatkach, a następnie jest dokładnie mierzony tak, aby móc uszyć perfekcyjny garnitur.

Okazuje się, że z usług Balamonte zdecydował się skorzystać jeden z polskich aktorów. Mateusz Damięcki zaprezentował się w eleganckim smokingu.

Damięcki niczym James Bond

Zdjęcie Damięckiego trafiło na kanały w social mediach marki Balamonte. Pod postem uwagę zwraca komentarz Grzegorza Krychowiaka.

"Nowy James Bond 007?" - skomentował piłkarz, który mógł liczyć na błyskawiczne odpowiedzi ze strony fanów.

Trzeba przyznać, że aktor faktycznie zadał szyku, a w dopasowanym dla siebie smokingu wygląda bardzo stylowo.

AB