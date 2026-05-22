Gruchnęło o Lewandowskiej w Hiszpanii. Takie wieści na odchodne

Anna Lewandowska mocno zżyła się z Barceloną przez cztery lata życia w Katalonii. Nie waha się nazywać tego miasta swoim domem. To tam nabrała dystansu i przedefiniowała wiele. Ruszyła też z nowymi biznesami, w tym ze studiem ćwiczeń zlokalizowanym w dość niedalekiej odległości od popularnego Placu Katalońskiego.

Tym bardziej trudno będzie jej pożegnać niedawną codzienność. Jednak po tym, jak jej mąż zmieni klub, nie będzie miała wyjścia. Na odchodne spotkało ją nowe doświadczenie - poświęcono jej okładkę jednego z hiszpańskich pism kobiecych.

Pierwszy taki raz. Anna Lewandowska oficjalnie się pochwaliła

Anna Lewandowska pojawiła się na okładce hiszpańskiej edycji magazynu "Marie Claire", o czym oficjalnie poinformowano w mediach społecznościowych. "Rzadko udziela wywiadów, ale w Barcelonie - mieście, które zdefiniowało jej sposób na dobre samopoczucie - Anna Lewandowska stawia się przed Marie Claire i dzieli się filozofią, w której dyscyplina nie jest już sztywnością, ale równowagą" - czytamy.

Pierwszym okładkowym sukcesem w Hiszpanii chwali się też sama żona Roberta Lewandowskiego. Pod jej wpisem zaroiło się od komentarzy od zachwyconych koleżanek oraz fanów. Głos zabiera jeden z miejscowych, który nazywa Annę "katalońską królową". "Barcelona zmieniła twoje życie, dziękujemy za wszystko! Zawsze będziesz naszą catalan queen" - zapewnia.

O tym, jak wiele dla "Lewej" znaczy Barcelona, przekonać się można było podczas ostatniego meczu jej męża na Camp Nou. Gdy Robert schodził z boiska, żegnany przez kolegów, włodarzy i kibiców, razem z córkami podeszła do niego, a emocje puściły. Zupełnie nie kryła łez.

Co dalej? Wszystko zależy od piłkarskiego kierunku, jaki teraz obierze Lewandowski. Jeden ze scenariuszy zakłada, że sam wyjedzie grać do innego kraju, a żona i dzieci zostaną w Katalonii. Nie brzmi to jednak najbardziej prawdopodobnie. Do tej pory Anna bezwarunkowo podążała za mężem i trudno sobie wyobrazić, że teraz będzie inaczej.

"Jeśli [Lewandowski] pojedzie np. do Arabii Saudyjskiej, a żona zostanie z dziećmi w Hiszpanii, to nie wiem, jak to będzie wyglądać. Jednego dnia, w wolnym czasie, leciałby do rodziny, drugiego dnia musiałby wracać. To chyba trochę nie na rękę, jak to się mówi. Ale jakąś decyzję musi podjąć" - mówił ostatnio Grzegorz Lato dla PAP.

Mówi się, że ostateczną decyzję co do dalszej przyszłości Robert Lewandowski podejmie w czerwcu. Na razie chce dać sobie czas na wybadanie możliwości i dokładne przemyślenie sprawy.





